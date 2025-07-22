Advertisement

فنون ومشاهير

النجم التركي بوراك أوزجيفيت ينسحب من مسلسل "المؤسس عثمان".. إليكم السبب

Lebanon 24
22-07-2025 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1395311-638888503097970863.jpg
Doc-P-1395311-638888503097970863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انسحب النجم التركي التركي بوراك أوزجيفيت، من مسلسل "المؤسس عثمان Kuruluş: Osman"، الذي يتولى بطولته منذ انطلاقه عام 2019، ما أثار جدلاً واسعاً خلال الساعات القليلة الماضية.
Advertisement

وتشير تقارير صحفية إلى أن انسحاب بوراك، جاء نتيجة خلاف على الأجر، بعدما طالب بزيادة أجره إلى 4 ملايين ليرة تركية لكل حلقة في الموسم السابع، وهو المبلغ الذي اعتبرته شركة الإنتاج مبالغ فيه.

بدوره، نشر بوراك، رسالة وداع مؤثرة إلى جمهوره، حيث كتب عبر حسابه على إنستغرام: "الوداع أمر صعب، أود أن اشكر أولائك الذين بكوا على عملهم وقاموا به بكل شغف، أود أن أشكر مشاهدينا، إلى اللقاء في حكايات جديد".

وتُشير التقارير إلى أن العلاقة توترت بشكل كبير مع شركة الإنتاج، لدرجة أن بوراك قام بإلغاء متابعة حسابات العمل والمنتج محمد بوزداع على منصات التواصل.

بهذا القرار الصعب، يضع بوراك صنّاع المسلسل أمام تحدٍ جديد، دفعهم لمراجعة خطة العمل الدرامي للموسم السابع. 

وتشير معلومات من موقع "Yeni Şafak" إلى احتمال تركيز الأحداث على مرحلة الشيخوخة لدى شخصية عثمان بك، أو الانتقال إلى قصّة ابنه أورخان بك، تمهيدًا لاستقدام بطل جديد يُقدم شخصية مختلفة، دون المسّ بجوهر السلسلة التاريخية.(24)


مواضيع ذات صلة
سلافة معمار تنسحب من مسلسل رمضاني.. ما السبب؟
lebanon 24
23/07/2025 09:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
منع نجمة شهيرة من القيادة.. إليكم السبب
lebanon 24
23/07/2025 09:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مسلسل كوري يهيمن على مشاهدات نتفليكس
lebanon 24
23/07/2025 09:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب مشاهده الحميمة مع هاندا أرتشيل.. زوجة النجم التركي تحذف صورها معه هل انفصلا؟
lebanon 24
23/07/2025 09:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:52 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:33 | 2025-07-23
02:25 | 2025-07-23
01:00 | 2025-07-23
23:52 | 2025-07-22
23:00 | 2025-07-22
16:45 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24