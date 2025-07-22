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فنون ومشاهير
النجم التركي بوراك أوزجيفيت ينسحب من مسلسل "المؤسس عثمان".. إليكم السبب
Lebanon 24
22-07-2025
|
23:45
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انسحب النجم
التركي
التركي
بوراك أوزجيفيت
، من مسلسل "
المؤسس عثمان
Kuruluş: Osman"، الذي يتولى بطولته منذ انطلاقه عام 2019، ما أثار جدلاً واسعاً خلال الساعات القليلة الماضية.
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وتشير تقارير صحفية إلى أن انسحاب
بوراك
، جاء نتيجة خلاف على الأجر، بعدما طالب بزيادة أجره إلى 4 ملايين ليرة تركية لكل حلقة في الموسم السابع، وهو المبلغ الذي اعتبرته شركة الإنتاج مبالغ فيه.
بدوره، نشر بوراك، رسالة وداع مؤثرة إلى جمهوره، حيث كتب عبر حسابه على إنستغرام: "الوداع أمر صعب، أود أن اشكر أولائك الذين بكوا على عملهم وقاموا به بكل شغف، أود أن أشكر مشاهدينا، إلى اللقاء في حكايات جديد".
وتُشير التقارير إلى أن العلاقة توترت بشكل كبير مع شركة الإنتاج، لدرجة أن بوراك قام بإلغاء متابعة حسابات العمل والمنتج محمد بوزداع على منصات التواصل.
بهذا القرار الصعب، يضع بوراك صنّاع المسلسل أمام تحدٍ جديد، دفعهم لمراجعة
خطة العمل
الدرامي للموسم السابع.
وتشير معلومات من موقع "Yeni Şafak" إلى احتمال تركيز الأحداث على مرحلة الشيخوخة لدى شخصية عثمان بك، أو الانتقال إلى قصّة ابنه أورخان بك، تمهيدًا لاستقدام بطل جديد يُقدم شخصية مختلفة، دون المسّ بجوهر السلسلة التاريخية.(24)
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