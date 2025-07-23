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فنون ومشاهير

بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)

Lebanon 24
23-07-2025 | 02:25
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في حفل عائلي بسيط، احتفلت الفنانة المصرية هنا الزاهد بخطوبة شقيقتها الصغرى نور على شاب من خارج الوسط الفني. 
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ووثقت هنا اللحظات المميزة من الحفل، ونشرت، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة من الصور والفيديوهات عبر خاصية "الستوري".

وعبّرت هنا عن سعادتها الكبيرة بخطوبة شقيقتها، وكتبت على إحدى الصور، قائلة: بارك الله لكما. لا أصدق أن طفلتي هي العروس! يا له من عرض زواج جميل.
 
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