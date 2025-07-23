بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)

في حفل عائلي بسيط، احتفلت الفنانة بخطوبة شقيقتها الصغرى شاب من خارج الوسط الفني.

Advertisement

ووثقت هنا اللحظات المميزة من الحفل، ونشرت، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة من الصور والفيديوهات عبر خاصية "الستوري".



وعبّرت هنا عن سعادتها الكبيرة بخطوبة شقيقتها، وكتبت على إحدى الصور، قائلة: بارك الله لكما. لا أصدق أن طفلتي هي العروس! يا له من عرض زواج جميل.