برفقة زميلها الوسيم.. ياسمين عبد العزيز تُشعل المواقع خلال تواجدها في نادٍ رياضي (صورة)

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وأطلت ياسمين خلال تواجدها في النادي برفقة زميلها الفنان الوسيم . انتشرت صورة للفنانة عبرمواقع التواصل الاجتماعي.وأطلت ياسمين خلال تواجدها في النادي برفقة زميلها الفنان الوسيم .

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على ثنائية ياسمين وكريم التي قدماها خلال الماضي في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي حقق نجاحا كبيراً.