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فنون ومشاهير
برفقة زميلها الوسيم.. ياسمين عبد العزيز تُشعل المواقع خلال تواجدها في نادٍ رياضي (صورة)
Lebanon 24
23-07-2025
|
03:50
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انتشرت صورة للفنانة
المصرية
ياسمين عبد العزيز
عبرمواقع التواصل الاجتماعي.
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وأطلت ياسمين خلال تواجدها في النادي برفقة زميلها الفنان الوسيم
كريم فهمي
.
وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على ثنائية ياسمين وكريم التي قدماها خلال
رمضان
الماضي في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي حقق نجاحا كبيراً.
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