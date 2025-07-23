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فنون ومشاهير

برفقة زميلها الوسيم.. ياسمين عبد العزيز تُشعل المواقع خلال تواجدها في نادٍ رياضي (صورة)

Lebanon 24
23-07-2025 | 03:50
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انتشرت صورة للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عبرمواقع التواصل الاجتماعي.
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وأطلت ياسمين خلال تواجدها في النادي برفقة زميلها الفنان الوسيم كريم فهمي.
 
 
 
وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على ثنائية ياسمين وكريم التي قدماها خلال رمضان الماضي في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي حقق نجاحا كبيراً.
 
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