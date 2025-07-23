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فنون ومشاهير
طلاق مفاجىء... شريف الليثي ينفصل عن زوجته بعد حوالي شهرين من زواجهما
Lebanon 24
23-07-2025
|
10:00
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فاجأ السيناريست شريف الليثي متابعيه، بإعلانه رسميّاً عن إنفصاله عن زوجته، بعدما تزوّجا قبل حوالي شهرين.
وقال الليثي: "الحمدلله حمداً كثيراً.. كل شيء قسمة ونصيب، أعلن اليوم أنه قد تم الطلاق
بيني وبين
زوجتي السابقة بعد زواج دام شهرين.. وأسأل الله أن يعوضني خيراً".
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وتجدر الإشارة إلى أنّ الليثي كان متزوّجا من إبنة الإعلامي
تامر أمين
.
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