طلاق مفاجىء... شريف الليثي ينفصل عن زوجته بعد حوالي شهرين من زواجهما

فاجأ السيناريست شريف الليثي متابعيه، بإعلانه رسميّاً عن إنفصاله عن زوجته، بعدما تزوّجا قبل حوالي شهرين.

وقال الليثي: "الحمدلله حمداً كثيراً.. كل شيء قسمة ونصيب، أعلن اليوم أنه قد تم الطلاق زوجتي السابقة بعد زواج دام شهرين.. وأسأل الله أن يعوضني خيراً".

Advertisement

وتجدر الإشارة إلى أنّ الليثي كان متزوّجا من إبنة الإعلامي .