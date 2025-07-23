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فنون ومشاهير
ممثلة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى في أجواء عائلية بسيطة.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
23-07-2025
|
14:10
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أعلنت الممثلة
المصرية
هنا الزاهد
، عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام، خطوبة شقيقتها الصغرى "نور"، وذلك في أجواء عائلية بسيطة ومميزة.
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كشفت هنا
الزاهد
عن أجواء الاحتفال بخطوبة شقيقتها من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث بدت ملامح الفرح والسعادة واضحة على وجهها ووجوه الحضور والعروسين.
وقد لاقت الصور تفاعلاً كبيراً من الجمهور، الذين عبّروا عن فرحتهم بهذه المناسبة الخاصة.
تجمع هنا الزاهد بشقيقتها نور علاقة قوية ومميزة، وغالباً ما تصفها بأنها "ابنتها الصغيرة"، مؤكدة في أكثر من لقاء أنها تحرص على دعمها والوقوف إلى جانبها في كل مراحل حياتها، خصوصاً بعد أن عاشت نور تجربة انفصال والديهما في سن مبكرة، ما ترك أثراً كبيراً في حياتها.
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