ممثلة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى في أجواء عائلية بسيطة.. شاهدوا الصور

وقد لاقت الصور تفاعلاً كبيراً من الجمهور، الذين عبّروا عن فرحتهم بهذه المناسبة الخاصة.تجمع هنا الزاهد بشقيقتها نور علاقة قوية ومميزة، وغالباً ما تصفها بأنها "ابنتها الصغيرة"، مؤكدة في أكثر من لقاء أنها تحرص على دعمها والوقوف إلى جانبها في كل مراحل حياتها، خصوصاً بعد أن عاشت نور تجربة انفصال والديهما في سن مبكرة، ما ترك أثراً كبيراً في حياتها.