بعد "فستانك الأبيض" الشهيرة.. هشام جمال يهدي زوجته ليلى زاهر أغنية جديدة (صور وفيديو)

أوضح المنتج هشام جمال تفاصيل أغنية "أنا والقمر" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، والتي تندرج ضمن ألبومه الجديد "HJ 2025".
ونشر هشام عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو لكليب الأغنية، بمشاركة زوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر.
وكتب هشام جمال تعليقًا على المنشور قائلاً: "أغنية أنا والقمر، أغنية مختلفة جدا بالنسبه ليا، لأنها أول أغنية ألحنها بعد ما القمر ليلى أحمد زاهر بقت في حياتي بشكل رسمي، ولأني بعد ما سمعتهالها قالتلي بكل وضوح إن دي أحلى أغنية عملتها في حياتي في رأيها".
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A post shared by Hisham Gamal (@hishamgamal)
A post shared by Hisham Gamal (@hishamgamal)