بعد زواج استمر 6 سنوات.. انفصال فنان لبناني شهير عن زوجته (صور)

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وانتشرت الانفصال على بعدما لاحظ المتابعون أن الطرفين قاما بإلغاء متابعة بعضهما البعض على منصات التواصل، بالإضافة إلى غيابهما عن الظهور سويًا في المناسبات والأعياد الأخيرة. بعد زواج استمر 6 سنوات، انفصل الفنان ربيع الجميّل عن زوجته .وانتشرت الانفصال على بعدما لاحظ المتابعون أن الطرفين قاما بإلغاء متابعة بعضهما البعض على منصات التواصل، بالإضافة إلى غيابهما عن الظهور سويًا في المناسبات والأعياد الأخيرة.

وتم الانفصال بشكل ودي، إذ لا يزال كل من ربيع ومونيكا يكنّان الاحترام المتبادل لبعضهما البعض، ويحرصان على تأمين بيئة سليمة ومستقرة لتربية ابنتهما الوحيدة.



يُذكر أن كان قد تزوج عام 2019، و ظهرت مونيكا في اثنين من الفيديو كليبات الخاصة بربيع خلال مسيرته الفنية. (الجديد)