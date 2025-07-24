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فنون ومشاهير
بعد أزمة راغب علامة بسبب القبلات.. تامر حسني يهرب من إحدى المعجبات شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
24-07-2025
|
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بعد أزمة الفنان
راغب علامة
التي سببتها قبلات المعجبات في مصر، انتشر مُجددا فيديو لهروب الفنان المصري
تامر حسني
على المسرح من إحدى المعجبات.
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وتداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
بشكل واسع الفيديو الذي تناول الحادثة.
فأثناء إحياء حسني حفله في فعاليات مهرجان "
هلا فبراير
" في
الكويت
عام 2016، هرب بشكل مبالغ فيه من إحدى المعجبات، من خلال جريه سريعاً بعيداً منها، ما أثار استغراب الكثيرين حينها، بسبب رد فعله.
وفي وقت لاحق، كتبت طليقة حسني،
بسمة بوسيل
(زوجته حينها) دافعت فيه عن الأخير، موضحةً أسباب رد فعله: "لمن لايعلم أصل الموقف.. منذ 6 أعوام راح تامر إلى الكويت في حفل كبير جداً، وأثناء غنائه، صعدت فتاه وإخترقت رجال الأمن بسرعة فائقة وبشكل مفاجئ، لتعانقه وتعبر عن حبها الشديد له".(لها)
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