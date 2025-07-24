بعد أزمة راغب علامة بسبب القبلات.. تامر حسني يهرب من إحدى المعجبات شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)

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وتداول رواد بشكل واسع الفيديو الذي تناول الحادثة.



فأثناء إحياء حسني حفله في فعاليات مهرجان " " في عام 2016، هرب بشكل مبالغ فيه من إحدى المعجبات، من خلال جريه سريعاً بعيداً منها، ما أثار استغراب الكثيرين حينها، بسبب رد فعله. بعد أزمة الفنان التي سببتها قبلات المعجبات في مصر، انتشر مُجددا فيديو لهروب الفنان المصري على المسرح من إحدى المعجبات.وتداول رواد بشكل واسع الفيديو الذي تناول الحادثة.فأثناء إحياء حسني حفله في فعاليات مهرجان " " في عام 2016، هرب بشكل مبالغ فيه من إحدى المعجبات، من خلال جريه سريعاً بعيداً منها، ما أثار استغراب الكثيرين حينها، بسبب رد فعله.

وفي وقت لاحق، كتبت طليقة حسني، (زوجته حينها) دافعت فيه عن الأخير، موضحةً أسباب رد فعله: "لمن لايعلم أصل الموقف.. منذ 6 أعوام راح تامر إلى الكويت في حفل كبير جداً، وأثناء غنائه، صعدت فتاه وإخترقت رجال الأمن بسرعة فائقة وبشكل مفاجئ، لتعانقه وتعبر عن حبها الشديد له".(لها)