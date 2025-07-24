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فنون ومشاهير
بعد زواج دام 24 سنة.. نجمان عربيان شهيران يُطلقان رسمياً ونهائياً (صور)
Lebanon 24
24-07-2025
|
00:52
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أكدت الفنانة
المصرية
المعتزلة
أميرة فراج
انفصالها رسميًّا ونهائيًّا عن المطرب والفنان
أحمد فهمي
، نجم فريق "واما" بعد زواج دام لأكثر من 24 سنة.
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وقالت أميرة عبر برنامج et بالعربي إنها انفصلت عن أحمد فهمي بهدوء شديد وعلاقتهما يسودها الاحترام.
وكانت أميرة قد التقت بأحمد فهمي وهي لا تزال طالبة في عمر السابعة عشرة، وذلك في حفل بدار الأوبرا جمعهما، لتبدأ قصة التعارف والزواج بعد فترة خطوبة دامت 4 سنوات.
وكانت بداية أميرة في المجال الفني بالمشاركة في كورال الأطفال، لتبدأ بعدها الانطلاق بالمشاركة في مهرجانات الأوبرا، تخرجت في
كلية الآداب
قسم إعلام، إلا أنها فضلت الغناء على العمل في المجال الإعلامي.
تقدم أحمد فهمي لخطبة أميرة وكان عمره تسعة عشر عاماً فيما كانت هي ابنة السابعة عشرة، لتستمر الخطوبة لمدة أربع سنوات تزوجا بعدها، وأنجبا ابنين هما عمر وحسن، فقررت أميرة اعتزال الغناء من أجل تربيتهما، لتعود الى مجال الإعلام مرة أخرى، فعملت لفترة كمراسلة تلفزيونية بعد اعتزالها. استمر زواجها من أحمد فهمي لمدة 24 عاماً لتعلن طلاقها المفاجئ.
وكان أحمد فهمي قد أكد أن الزواج في سن مبكرة جيد باعتباره أنه تقدم لزوجته وهو في سن التاسعة عشرة عامًا، مشيرًا: "الزواج في سن صغير حلو علشان هيخليك متعملش غلط، ومش بحب أكشف حياتي الخاصة على
السوشيال ميديا
، ولو ابني طلب أن يتجوز
بدري
هقوله يصبر شوية ولازم يكون فيه خصوصية بين الزوجين".(لها)
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