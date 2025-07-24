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فنون ومشاهير

"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)

Lebanon 24
24-07-2025 | 02:48
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علّق الفنان مصطفى كامل بصفته نقيب الموسيقيين في مصر على أزمة الفنان راغب علامة وسبب إيقافه عن الغناء في مصر لحين الاستماع الى أقواله في أزمته الأخيرة في حفله بالساحل الشمالي بعد تقبيل معجبة له على المسرح.
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وقال كامل في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه المذيعة نهال طايل على قناة "صدى البلد 2" منفعلاً: "يعني بكرة كل الناس تطلع تبوس وترقص على المسرح.. نعمل مهرجان البوس والأحضان على مسارح مصر؟! الأستاذ راغب علامة ضربلي مثل وقالي السيدة أم كلثوم طلع واحد معجب بيها ووقعها، وقعها فعلًا لكن محضتنش وباسته، كل فنان له معجبات لكن كلنا بنيجي عند حتة معينة ونقف".

وأكد كامل أن النقابة لم تمنع علامة من الغناء في مصر، وما حدث كان خطأ في صياغة البيان، وقال: "يجب التفريق بين قرار الاستدعاء والمنع والشطب، لدينا لغة تسمى إيقاف التصريح يعني مش هدي لحضرتك.. القرار كتبه موظف وفيه أخطاء إملائية وأنا طلعت اعتذرت عنه".

وتابع: "كلنا أشقاء ومفيش عنصرية، ما يحدث هو إخطار المطرب أن هذا لا يتناسب مع القانون.. بأكد تاني بلدي محصلش فيها هذا الموقف.. ما حدث ليس تحقيقًا أو منع الأزمة التي حدثت، فهي ليست أزمة صغيرة وليست قليلة واللي بيهونوا مش عايز أغلط فيهم".

وأضاف مصطفى كامل: "هذه أزمة وكنا نحاول حلها بشتى الأمور في إطار الاحترام زي ما بنحترم لبنان والرياض وكل الدول العربية، مسرح مصر لازم يحترم زي كل المسارح، هل ما حدث بحفلة الساحل حدث بأي دولة عربية، بتهونوا إيه؟؟ بعتذر للمشاهدين وللكل أنا منفعل وزعلان بجد.. مينفعش تشوفي مشكلة كبيرة ونسخر منها إحنا نبقى لا نستحق الحياة، لما نغلط لازم نعترف".(لها)
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