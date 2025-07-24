"هي بتدفع الفواتير": نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السابق.. هذا ما كشفه الإعلامي ايلي باسيل

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كشف الإعلامي ان الممثلة عادت إلى خطيبها السابق رجل الأعمال السوري ناريك نلربيكيان.وأشار في بث مباشر على إلى انهما أتيا كل واحد بمفرده إلى حفل زفاف ابن المصمم سيلية صعب.وقال : "مبارحة كانت معو وكل يوم معو وهي بتدفع الفواتير" ، بحسب تعبيره.وانتشر فيديو عبر من حفل الزفاف حيث ناريك وهو يتحدث إلى الفنانة .