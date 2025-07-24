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فنون ومشاهير
"هي بتدفع الفواتير": نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السابق.. هذا ما كشفه الإعلامي ايلي باسيل
Lebanon 24
24-07-2025
|
04:11
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كشف الإعلامي
ايلي باسيل
ان الممثلة
نادين نسيب نجيم
عادت إلى خطيبها السابق رجل الأعمال السوري ناريك نلربيكيان.
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وأشار في بث مباشر على
يوتيوب
إلى انهما أتيا كل واحد بمفرده إلى حفل زفاف ابن المصمم
اللبناني العالمي
سيلية صعب.
وقال
باسيل
: "مبارحة كانت معو وكل يوم معو وهي بتدفع الفواتير" ، بحسب تعبيره.
وانتشر فيديو عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
من حفل الزفاف حيث ناريك وهو يتحدث إلى الفنانة
نانسي عجرم
.
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