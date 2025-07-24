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فنون ومشاهير

"هي بتدفع الفواتير": نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السابق.. هذا ما كشفه الإعلامي ايلي باسيل

Lebanon 24
24-07-2025 | 04:11
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كشف الإعلامي ايلي باسيل ان الممثلة نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السابق رجل الأعمال السوري ناريك نلربيكيان.
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وأشار في بث مباشر على يوتيوب إلى انهما أتيا كل واحد بمفرده إلى حفل زفاف ابن المصمم اللبناني العالمي سيلية صعب.

وقال باسيل: "مبارحة كانت معو وكل يوم معو وهي بتدفع الفواتير" ، بحسب تعبيره. 

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفل الزفاف حيث ناريك وهو يتحدث إلى الفنانة نانسي عجرم.






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