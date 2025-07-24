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فنون ومشاهير

ضربت معجبة بالميكروفون.. كاردي بي تواجه القضاء

Lebanon 24
24-07-2025 | 07:46
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تواجه مغنية الراب الأميركية كاردي بي دعوى قضائية بتهمة الاعتداء والضرب والإهمال، على خلفية حادثة وقعت خلال حفل لها في لاس فيغاس العام الماضي، حين ألقت ميكروفونًا باتجاه إحدى الحاضرات.
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وبحسب الدعوى المقدمة إلى المحكمة القضائية الثامنة في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا، فإن الحادثة وقعت بتاريخ 29 تموز 2023 أثناء أداء كاردي بي في نادي Drai's Beach Club، حيث كانت تؤدي في ظروف حرارة مرتفعة، وطلبت من الجمهور أن يرشوا الماء عليها، بحسب الشكوى.

وتزعم المدعية، التي تم الإشارة إليها باسم مستعار "جين دو"، أنها تفاعلت "بطريقة مشابهة لباقي الحاضرين"، ورشّت كمية صغيرة من مشروبها باتجاه المسرح. لكن رد فعل كاردي بي جاء "غاضبًا وفجائيًا"، بحسب ما ورد، إذ ألقت ميكروفونها تجاه المرأة "بقوة ودون سابق إنذار"، مما أدى إلى إصابتها.

وأضافت الدعوى أن المغنية أظهرت موافقتها على رش المياه سابقًا، من خلال سكب الماء على نفسها والتفاعل مع الجمهور، الأمر الذي اعتُبر بمثابة دعوة غير مباشرة للسلوك، وفق ما جاء في الوثائق القضائية التي حصلت عليها مجلة People.

وأكدت الضحية أن تصرف كاردي بي "كان مفرطًا وغير مبرر"، وتسبب لها في "ألم جسدي، وصدمة نفسية، وضائقة عاطفية، وإذلال علني"، فضلًا عن "أضرار بالسمعة" نتيجة وقوع الحادثة أمام جمهور واسع.

وتشمل الدعوى أيضًا شركة Drai’s Management Group، المالكة للنادي الذي احتضن الحفل، بتهم تتعلق بالإهمال في تأمين البيئة المحيطة ومنع السلوكيات العدائية.
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