"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)

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قدم النجم أغنية جديدة بعنوان "أنا والقمر" وهي مهداة مرة أخرى للفنانة من زوجها الفنان بعد نجاح أغنية حفل زفافهما.ونشر هشام جمال جزء من الكليب عبر حسابه على " "، وعلق كاتبا: "أغنية (أنا والقمر) أغنية مختلفة جدا بالنسبة ليا لأنها أول أغنية، ولأني بعد ما سمعتهالها قالتلي بكل وضوح إن دي أحلى أغنية عملتها في حياتي في رأيها، يارب الأغنية تعجبكم كمان وان شاء الله نعمل اغاني احلى قريب".وأضاف هشام جمال كاتبا: شكرا لاخويا الفنان العظيم حسين الجسمي على حماسه تجاه الاغنية واصراره لاخر لحظه انها تطلع بأفضل شكل وانه كمان السبب اني اشتغل الكبار، الشاعر أمير طعيمه، والموزع مادي على عمل انا فخور اننا عملناه سوا.