Advertisement

فنون ومشاهير

"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)

Lebanon 24
24-07-2025 | 10:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدم النجم حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان "أنا والقمر" وهي مهداة مرة أخرى للفنانة ليلى أحمد زاهر من زوجها الفنان هشام جمال بعد نجاح أغنية حفل زفافهما.
Advertisement

ونشر هشام جمال جزء من الكليب عبر حسابه على "انستغرام"، وعلق كاتبا: "أغنية (أنا والقمر) أغنية مختلفة جدا بالنسبة ليا لأنها أول أغنية، ولأني بعد ما سمعتهالها قالتلي بكل وضوح إن دي أحلى أغنية عملتها في حياتي في رأيها، يارب الأغنية تعجبكم كمان وان شاء الله نعمل اغاني احلى قريب".

وأضاف هشام جمال كاتبا: شكرا لاخويا الفنان العظيم حسين الجسمي على حماسه تجاه الاغنية واصراره لاخر لحظه انها تطلع بأفضل شكل وانه كمان السبب اني اشتغل الكبار، الشاعر أمير طعيمه، والموزع مادي على عمل انا فخور اننا عملناه سوا.
مواضيع ذات صلة
بعد "فستانك الأبيض" الشهيرة.. هشام جمال يهدي زوجته ليلى زاهر أغنية جديدة (صور وفيديو)
lebanon 24
24/07/2025 19:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عينات من "الجانب المظلم" تكشف أسراراً جديدة عن القمر
lebanon 24
24/07/2025 19:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هدية من ندى كوسا لملكات جمال آسيا.. فما هي؟
lebanon 24
24/07/2025 19:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"اعتن بنفسك"..هدية ذهبية "خاصة" من ترامب لماسك تقديرا لإنجازاته (صورة)
lebanon 24
24/07/2025 19:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:33 | 2025-07-24
07:46 | 2025-07-24
04:30 | 2025-07-24
04:11 | 2025-07-24
03:49 | 2025-07-24
02:58 | 2025-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24