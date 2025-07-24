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فنون ومشاهير

سلاف فواخرجي: "قتلوه والتهمة علوي"

Lebanon 24
24-07-2025 | 15:30
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نعت الممثلة السوريّة سلاف فواخرجي، الشاب السوريّ أحمد زهير خضور.
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وكتبت فواخرجي عبر حسابها على "إكس":
 
"الشهيد احمد زهير خضور 
 لروحه السلام … ولعائلته ولنا الصبر والسلوان … 
قتل لأنه رفض أن (يعوّي) أي أن يقلد صوت نباح الكلب كما طلب منه قاتلوه … 
ولأنه رفض أن يسبّ الإمام علي بن أبي طالب … 

قُتل أحمد والتهمة … علوي …"
 
 
 
 
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