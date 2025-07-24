سلاف فواخرجي: "قتلوه والتهمة علوي"

نعت الممثلة السوريّة ، الشاب السوريّ أحمد زهير خضور.

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وكتبت فواخرجي عبر حسابها على "إكس":

" زهير خضور

لروحه السلام … ولعائلته ولنا الصبر والسلوان …

قتل لأنه رفض أن (يعوّي) أي أن يقلد صوت نباح الكلب كما طلب منه قاتلوه …

ولأنه رفض أن يسبّ الإمام …



قُتل أحمد والتهمة … …"