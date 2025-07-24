عام 2020... ممثل شهير يكشف ما فعلته جائحة "كورونا" به

تحدّث الممثل العالميّ باسكال، عن تأثير جائحة " " على صحته النفسية، واسترجع شعوره بالعزلة عام 2020، وأشار إلى أنّه فقد تدريجيّاً التواصل مع أصدقائه.

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وقال باسكال: "أتذكر أنني كنت دائماً أتحدث مع الأصدقاء على الهاتف، ولكن فجأة وجدت نفسي أمرّ بأيام طويلة دون أي تواصل حقيقي".

ولفت إلى أنّه "كان يحبّ دعم الآخرين في الأوقات الصعبة، لكن توقف عن ذلك". (ارم نيوز)