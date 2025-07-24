Advertisement

فنون ومشاهير

عام 2020... ممثل شهير يكشف ما فعلته جائحة "كورونا" به

Lebanon 24
24-07-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1396192-638889951266906581.jpg
Doc-P-1396192-638889951266906581.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدّث الممثل العالميّ بيدرو باسكال، عن تأثير جائحة "كورونا" على صحته النفسية، واسترجع شعوره بالعزلة عام 2020، وأشار إلى أنّه فقد تدريجيّاً التواصل مع أصدقائه.
Advertisement
 
 
وقال باسكال: "أتذكر أنني كنت دائماً أتحدث مع الأصدقاء على الهاتف، ولكن فجأة وجدت نفسي أمرّ بأيام طويلة دون أي تواصل حقيقي".
ولفت إلى أنّه "كان يحبّ دعم الآخرين في الأوقات الصعبة، لكن مع مرور الوقت توقف عن ذلك". (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"كأني مرتكب فعل مشين"... صورة ممثل سوريّ شهير أثارت الجدل وهذا ما أوضحه
lebanon 24
25/07/2025 08:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غيابه عن دراما رمضان 2025... ممثل شهير يكشف السبب (فيديو)
lebanon 24
25/07/2025 08:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"لم أكن في خطر"... ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وتكشف ما حصل معها بعد عودتها من العراق (صورة)
lebanon 24
25/07/2025 08:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل سوريّ شهير يُطلق تحذيراً عاجلاً: الوضع غير مبشر
lebanon 24
25/07/2025 08:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:27 | 2025-07-24
16:09 | 2025-07-24
15:30 | 2025-07-24
14:15 | 2025-07-24
13:00 | 2025-07-24
11:33 | 2025-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24