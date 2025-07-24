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فنون ومشاهير
عام 2020... ممثل شهير يكشف ما فعلته جائحة "كورونا" به
Lebanon 24
24-07-2025
|
23:00
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تحدّث الممثل العالميّ
بيدرو
باسكال، عن تأثير جائحة "
كورونا
" على صحته النفسية، واسترجع شعوره بالعزلة عام 2020، وأشار إلى أنّه فقد تدريجيّاً التواصل مع أصدقائه.
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وقال باسكال: "أتذكر أنني كنت دائماً أتحدث مع الأصدقاء على الهاتف، ولكن فجأة وجدت نفسي أمرّ بأيام طويلة دون أي تواصل حقيقي".
ولفت إلى أنّه "كان يحبّ دعم الآخرين في الأوقات الصعبة، لكن
مع مرور الوقت
توقف عن ذلك". (ارم نيوز)
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