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فنون ومشاهير
نجمة عربية خضعت في المانيا لجراحة استئصال ورم من البنكرياس.. وفحوصات لمعرفة نوعه
Lebanon 24
24-07-2025
|
23:27
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تتواجد الفنانة
المصرية
أنغام
في المستشفى حيث خضعت أمس الخميس لجراحة دقيقة في العاصمة
الألمانية برلين
، حيث جرى استئصال ورم صغير بالبنكرياس.
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وترقد أنغام حالياً في المستشفى تحت رعاية طبية دقيقة، فيما سيتم إجراء بعض الفحوصات للورم للتأكد من نوعه، قبل السماح لها بمغادرة المشفى.
ونشرت أنغام عبر خاصية القصص في حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" صورة لها عند خروجها من
غرفة العمليات
.
وكانت قد انتشرت في الأيام الماضية عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار
تفيد بإصابة أنغام بسرطان الثدي وبسفرها إلى الخارج لتلقي العلاج، ما أثار حزن جمهورها.
وأصدر
المكتب الإعلامي
للفنانة بياناً لتوضيح تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها، مؤكداً أن أنغام سافرت إلى
ألمانيا
لإجراء فحوصات طبية للبنكرياس.
يذكر أن الفنانة أنغام أطلت على جمهورها الأسبوع الماضي من خلال حفل غنائي أقامته بمنطقة
الساحل الشمالي
في مصر، شاركها فيه الفنان
تامر عاشور
.(العربية)
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