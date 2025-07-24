نجمة عربية خضعت في المانيا لجراحة استئصال ورم من البنكرياس.. وفحوصات لمعرفة نوعه

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تتواجد الفنانة في المستشفى حيث خضعت أمس الخميس لجراحة دقيقة في العاصمة ، حيث جرى استئصال ورم صغير بالبنكرياس.وترقد أنغام حالياً في المستشفى تحت رعاية طبية دقيقة، فيما سيتم إجراء بعض الفحوصات للورم للتأكد من نوعه، قبل السماح لها بمغادرة المشفى.ونشرت أنغام عبر خاصية القصص في حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" صورة لها عند خروجها من .وكانت قد انتشرت في الأيام الماضية عبر تفيد بإصابة أنغام بسرطان الثدي وبسفرها إلى الخارج لتلقي العلاج، ما أثار حزن جمهورها.وأصدر للفنانة بياناً لتوضيح تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها، مؤكداً أن أنغام سافرت إلى لإجراء فحوصات طبية للبنكرياس.يذكر أن الفنانة أنغام أطلت على جمهورها الأسبوع الماضي من خلال حفل غنائي أقامته بمنطقة في مصر، شاركها فيه الفنان .(العربية)