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فنون ومشاهير

محمد رمضان كما لم ترونه من قبل.. لقطات رومانسية تجمعه بممثلة لبنانية في فيلمه الجديد (صور)

Lebanon 24
25-07-2025 | 03:47
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بعد غياب عن دور العرض منذ عام 2023، يستعد الفنان المصري محمد رمضان لطرح أحدث أفلامه بعنوان "أسد" الذي من المتوقع عرضه قريبًا. 
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ويحمل فيلم "أسد" نكهة درامية وإنسانية، ممزوجة بنَفَس تاريخي قوي ومواقف رومانسية، تظهر رمضان بصورة مختلفة عمّا اعتاده الجمهور.

وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال التاريخية الاجتماعية، حيث تدور أحداثه في زمن مضطرب يعكس أزمات التمييز العنصري والانقسام الاجتماعي، من خلال قصة إنسانية تتشابك فيها مشاعر الحب والنضال والظلم. وقد حمل الفيلم في مراحله الأولى عنوان "أسد أسود"، قبل أن يستقر صنّاعه على العنوان المختصر "أسد".
 
 
 
 
 
 
 
 
أما البطولة، فإلى جانب رمضان تشارك الممثلة اللبنانية رزان جمال، وماجد الكدواني، وعلي قاسم، والسودانية إسلام مبارك، والفلسطيني كامل الباشا، وأحمد داش، لتقديم تجربة تمثيلية متنوعة تعكس ثراء المشهد العربي.(العين)
 
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