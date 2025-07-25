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فنون ومشاهير

حالته خطيرة... نقل كاتب شهير إلى العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحيّ

Lebanon 24
25-07-2025 | 05:18
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تدهورت الحالة الصحية للكاتب المصري الكبير صنع الله إبراهيم بشكل كبير، الأمر الذي استدعى دخوله غرفة الرعاية المركزة. 
 
وطالب بعض الكتاب بأن يرفع اتحاد الكتاب سقف مبلغ التأمين الصحي في حالة إبراهيم، إذ تتجاوز تكلفة المستشفى مبلغ التغطية. 
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كما طالبوا بأن يكلف وزير الصحة لجنة طبية على أعلى مستوى لمتابعة الحالة المعقدة لابراهيم. 
 
وأجرى الأديب الكبير، خلال شهر أيار الماضي، جراحة تغيير مفصل الحوض بنجاح. وأكدت مصادر لموقع "المصري اليوم" أن الحالة الصحية للكاتب الكبير متدهورة نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد مما استدعى إلى نقله إلى العناية المركزة. (روسيا اليوم) 
 
مصر.. وضع صنع الله <a class='entities-links' href='/entity/2557321631/إبراهيم-على/ar/1?utm_term=PublicFigures-إبراهيم-على&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-إبراهيم-على&id=258600&catid=0&pagetype=PublicFigures'>إبراهيم على</a> أجهزة التنفس الصناعي


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