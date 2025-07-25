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فنون ومشاهير

موسكو تحتضن أول "مدرسة دولية" لمسرح الدمى بمشاركة عربية

Lebanon 24
25-07-2025 | 14:05
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انطلقت في موسكو فعاليات "مدرسة أوبرازتسوف الدولية لفناني مسرح الدمى" بين 13 تموز و2 آب، بمشاركة فنانين شباب من روسيا و9 دول من بينها لبنان والأردن وإيران.
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المشروع الثقافي يقام بدعم من وزارة الثقافة الروسية ومسرح "أوبرازتسوف" الشهير، ويهدف إلى تطوير مهارات الفنانين دون سن 35 عامًا في مجالات تحريك وصناعة الدمى، وفنون الأداء المسرحي، والخطابة والحركة.

وقالت يلينا بولوكوفا، مديرة المسرح، إن المدرسة منصة لتبادل التقاليد الثقافية وأساليب تحريك الدمى الكلاسيكية والتجريبية، بينما وصفت يكاتيرينا أوبرازتسوفا المشروع بأنه حلم تحقق يربط الفنانين من مختلف البلدان.

أما المخرج الرئيسي بوريس كونتانتينوف، فاختار ليوناردو دا فينشي كموضوع للعرض المسرحي، تقديرًا لتعدّد مواهبه، واعتبره "محرك دمى حقيقي" يخلق عوالم فنية متكاملة.

الفعالية تشمل أيضًا جولات إلى مدينة زفينغورود التاريخية، بهدف تعزيز الروابط الثقافية والإنسانية بين المشاركين.
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