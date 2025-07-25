"أغنياتي فوق وهو تحت".. "ولعت" بين عمرو دياب وتامر حسني هذا ما حصل بينهما (صورة)

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ووجه تامر في منشورٍ كتبه عبر خاصية الستوري عبر حسابه على إنستغرام رسالة لوم إلى دياب من دون الإشارة إلى اسمه بل ظهرت صورته في مقطع الفيديو المنشور، وكتب قائلا: "مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بيحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده

في الستوري، يذكر بطريقة إن أنا رقم ٤!!وهو عارف إن ألبومي مش ٤، بدليل ترتيب اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم ١ من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله".



وأضاف تامر: "وبرضه ناس جمعتلي النتائج دي، بس منزلتهاش، عموماً، هو ترتيب وبيتغير كل شوية، لينا ولزملائنا المطربين لما ينجحوا". في حرب غير معلنة بينهما، أبدى الفنان المصري غضبه من زميله ومنافسه الفنان من دون أن يذكر اسمه، مشيرا إلى أن "الفنان الكبير" أي يتعمّد نشر صورته وكأنه في المركز الرابع.ووجه تامر في منشورٍ كتبه عبر خاصية الستوري عبر حسابه على إنستغرام رسالة لوم إلى دياب من دون الإشارة إلى اسمه بل ظهرت صورته في مقطع الفيديو المنشور، وكتب قائلا: "مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بيحبه وبقدره، ينزل صورتي عندهفي الستوري، يذكر بطريقة إن أنا رقم ٤!!وهو عارف إن ألبومي مش ٤، بدليل ترتيب اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم ١ من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله".وأضاف تامر: "وبرضه ناس جمعتلي النتائج دي، بس منزلتهاش، عموماً، هو ترتيب وبيتغير كل شوية، لينا ولزملائنا المطربين لما ينجحوا".

وتابع: "الفكرة إن ألبوم لينا معاد أنا تعبت فيه، والناس بتتكلم عنه بكل خير، وده الأهم، فمش محتاج أعمل كدة. أنا لما كنت تقريباً ٣ أيام رقم ١ في أسبوع نزول ألبوم "لينا معاد"، زي ما انتوا شايفين أهوه في الفيديو اللي اضطريت أنزله،أغانيا في التريند أعلى وهو كان تحت…".



وختم قائلا: "احتراماً ليه ولمحبينه، منزّلتش صورته وهي تحت، ولا نزلت أي خبر بيقول إن البومي متصدر عليه، كنت بحتفل مع جمهوري دون المساس بصورة أو اسم أي فنان، احتراماً لمجهوده، بس مش عارف ليه هو يعمل كدة، لأنه أكبر من كدة ومش محتاج يعملكدة!! وعموماً، ألف مبروك".