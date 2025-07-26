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فنون ومشاهير
عن عودة فضل شاكر إلى الساحة الفنية.. هذا ما قالته سيرين عبد النور
Lebanon 24
26-07-2025
|
00:59
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علّقت الفنانة
سيرين عبد النور
على قضية الفنان
فضل شاكر
، وما إذا كانت تؤيد عودته الى الساحة الفنية، قائلة: "أنا أؤمن بسيادة القانون على الجميع، سواء أكانت القضية تخص فناناً أو شخصاً عادياً. لا يمكن أي شخص أن يكون فوق القانون، وهذا أمر أساسي في أي مجتمع".
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وأضافت في حديث لـ "لها": "مسألة عودة فضل شاكر تتعلق بالقضاء، وأي قرار سيُتخذ في هذا الصدد يجب أن يكون مبنيّاً على القوانين والعدالة".
وتابعت: "شخصياً، ليس لدي اعتراض إذا تمت تبرئته أو إدانته، ما يهمّ هو أن تتحقق العدالة. بغض النظر عن محبّتي الشخصية له، فالمسألة القانونية هي التي يجب أن تحكم هذه القضية".
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