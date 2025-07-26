عن عودة فضل شاكر إلى الساحة الفنية.. هذا ما قالته سيرين عبد النور

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علّقت الفنانة على قضية الفنان ، وما إذا كانت تؤيد عودته الى الساحة الفنية، قائلة: "أنا أؤمن بسيادة القانون على الجميع، سواء أكانت القضية تخص فناناً أو شخصاً عادياً. لا يمكن أي شخص أن يكون فوق القانون، وهذا أمر أساسي في أي مجتمع".وأضافت في حديث لـ "لها": "مسألة عودة فضل شاكر تتعلق بالقضاء، وأي قرار سيُتخذ في هذا الصدد يجب أن يكون مبنيّاً على القوانين والعدالة".وتابعت: "شخصياً، ليس لدي اعتراض إذا تمت تبرئته أو إدانته، ما يهمّ هو أن تتحقق العدالة. بغض النظر عن محبّتي الشخصية له، فالمسألة القانونية هي التي يجب أن تحكم هذه القضية".