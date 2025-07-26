Advertisement

فنون ومشاهير

عن عودة فضل شاكر إلى الساحة الفنية.. هذا ما قالته سيرين عبد النور

Lebanon 24
26-07-2025 | 00:59
A-
A+
Doc-P-1396725-638891136114558678.jpg
Doc-P-1396725-638891136114558678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علّقت الفنانة سيرين عبد النور على قضية الفنان فضل شاكر، وما إذا كانت تؤيد عودته الى الساحة الفنية، قائلة: "أنا أؤمن بسيادة القانون على الجميع، سواء أكانت القضية تخص فناناً أو شخصاً عادياً. لا يمكن أي شخص أن يكون فوق القانون، وهذا أمر أساسي في أي مجتمع".
Advertisement

وأضافت في حديث لـ "لها": "مسألة عودة فضل شاكر تتعلق بالقضاء، وأي قرار سيُتخذ في هذا الصدد يجب أن يكون مبنيّاً على القوانين والعدالة".

وتابعت: "شخصياً، ليس لدي اعتراض إذا تمت تبرئته أو إدانته، ما يهمّ هو أن تتحقق العدالة. بغض النظر عن محبّتي الشخصية له، فالمسألة القانونية هي التي يجب أن تحكم هذه القضية". 


مواضيع ذات صلة
سيرين عبد النور غاضبة.. وهذا ما قالته عن الجوع في غزة
lebanon 24
26/07/2025 11:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ملفّات قضائية وأحكام مشددة تؤخّر عودة فضل شاكر إلى جمهوره
lebanon 24
26/07/2025 11:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني شاكر يهاجم انتقادات راغب علامة.. وهذا ما قاله عن فضل شاكر
lebanon 24
26/07/2025 11:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سيرين عبد النور غاضبة جداً.. إليكم السبب
lebanon 24
26/07/2025 11:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:56 | 2025-07-26
03:27 | 2025-07-26
03:11 | 2025-07-26
02:53 | 2025-07-26
02:24 | 2025-07-26
02:13 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24