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فنون ومشاهير
بعد انتشار صور "خليعة" لعدد من الفنانات.. هذا ما فعله نقيب المهن التمثيلية في مصر
Lebanon 24
26-07-2025
|
02:24
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أقدم نقيب المهن التمثيلية في مصر
أشرف زكي
على تشكيل لجنة قانونية بشكل عاجل وتقديم بلاغ رسمي الى
النائب العام
، ضد إحدى الصفحات على
مواقع التواصل الاجتماعي
، بعد نشرها صورًا مفبركة خليعة لعدد من الفنانات، باستخدام تقنيات
الذكاء الاصطناعي
.
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وأشار زكي إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية داخل
نقابة المهن التمثيلية
لمتابعة تطورات القضية، والتحرك العاجل لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين على هذه الصفحة المسيئة.
وأوضح ان الصور المزيفة طالت نجمات معروفات بحرصهن على تقديم فن راقٍ والابتعاد عن أي مشاهد جريئة، مثل
ريهام عبد الغفور
،
ياسمين عبد العزيز
،
مي عمر
،
وهبة
مجدي، لافتًا الى أن التلاعب تم عبر صور رسمية لهن من فعاليات فنية ومهرجانات، بهدف تحويلها الى لقطات خادشة لا تعبر عن حقيقتهن.
وفي استجابة سريعة، أعلنت النقابة تشكيل لجنة من كبار المحامين لتولي متابعة الواقعة من الجوانب القانونية، والعمل على حماية حقوق الفنانات والدفاع عن صورتهن أمام الرأي العام.
كما قررت النقابة التقدم ببلاغ ثانٍ الى المجلس القومي للإعلام، لمناشدة الجهات المختصة التدخل الفوري لغلق الصفحة المسيئة، والتحقيق مع القائمين عليها، ومحاسبة المسؤولين عن نشر هذا المحتوى المضلل والمهين.(لها)
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