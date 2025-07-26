Advertisement

فنون ومشاهير

بعد انتشار صور "خليعة" لعدد من الفنانات.. هذا ما فعله نقيب المهن التمثيلية في مصر

Lebanon 24
26-07-2025 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1396755-638891187544862870.jpg
Doc-P-1396755-638891187544862870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي على تشكيل لجنة قانونية بشكل عاجل وتقديم بلاغ رسمي الى النائب العام، ضد إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورًا مفبركة خليعة لعدد من الفنانات، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Advertisement

وأشار زكي إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية داخل نقابة المهن التمثيلية لمتابعة تطورات القضية، والتحرك العاجل لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين على هذه الصفحة المسيئة.

وأوضح ان الصور المزيفة طالت نجمات معروفات بحرصهن على تقديم فن راقٍ والابتعاد عن أي مشاهد جريئة، مثل ريهام عبد الغفور، ياسمين عبد العزيز، مي عمر، وهبة مجدي، لافتًا الى أن التلاعب تم عبر صور رسمية لهن من فعاليات فنية ومهرجانات، بهدف تحويلها الى لقطات خادشة لا تعبر عن حقيقتهن.

وفي استجابة سريعة، أعلنت النقابة تشكيل لجنة من كبار المحامين لتولي متابعة الواقعة من الجوانب القانونية، والعمل على حماية حقوق الفنانات والدفاع عن صورتهن أمام الرأي العام.

كما قررت النقابة التقدم ببلاغ ثانٍ الى المجلس القومي للإعلام، لمناشدة الجهات المختصة التدخل الفوري لغلق الصفحة المسيئة، والتحقيق مع القائمين عليها، ومحاسبة المسؤولين عن نشر هذا المحتوى المضلل والمهين.(لها)




مواضيع ذات صلة
بعد انتشار أخبار عن زواجها مُجددا..طليق فنانة شهيرة ينشر صورة معها وهذا ما قاله
lebanon 24
26/07/2025 13:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن محاولتها إنهاء حياتها.. ابنة هيفا وهبي في مصر شاهدوا ماذا فعلت (صور)
lebanon 24
26/07/2025 13:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ليست تمثيلية.. مصارع شهير يتعرض لإصابة قوية (فيديو)
lebanon 24
26/07/2025 13:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو انتشر كالنار في الهشيم.. هذا ما فعلته زوجة آندي بايرون بعد فضيحة كشف خيانته لها في حفل "كولد بلاي"
lebanon 24
26/07/2025 13:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:18 | 2025-07-26
05:45 | 2025-07-26
05:17 | 2025-07-26
04:32 | 2025-07-26
04:05 | 2025-07-26
03:56 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24