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فنون ومشاهير

بعد طلاقه.. فنان لبناني شهير يكشف عن علاقته بحسناء سورية (صور)

Lebanon 24
26-07-2025 | 02:53
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نشر الفنان أمير يزبك صورة عبر خاصية الستوري على حسابه على انستغرام مع حسناء جميلة وعلّق عليها بالقول: "فصولي في السنة ثلاثة والان اصبحت 4 لأن الربيع كان غائباً فاكتملت فصول السنة".
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وتبين ان الحسناء الجميلة هي حبيبته وتُدعى رنيم اسحق وهي ملكة جمال سوريا سابقاً ووصيفة ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة.

كما نشر أمير صورة لرنيم وحدها وعلّق عليها قائلا: "بس هيك".
 
 
 
يُذكر ان يزبك كان متزوجا من ماريا مدور ولديهما 3 أولاد الا انهما انفصلا نتيجة خلافات عديدة وهي انتقلت للعيش في كندا مع أولادها.  


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