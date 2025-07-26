بعد طلاقه.. فنان لبناني شهير يكشف عن علاقته بحسناء سورية (صور)

نشر الفنان صورة عبر خاصية الستوري على حسابه على مع حسناء جميلة وعلّق عليها بالقول: "فصولي في السنة ثلاثة والان اصبحت 4 لأن الربيع كان غائباً فاكتملت فصول السنة".

Advertisement

وتبين ان الحسناء الجميلة هي حبيبته وتُدعى رنيم اسحق وهي سابقاً ووصيفة ملكة جمال العرب في .



كما نشر أمير صورة لرنيم وحدها وعلّق عليها قائلا: "بس هيك".

يُذكر ان كان متزوجا من ولديهما 3 أولاد الا انهما انفصلا نتيجة خلافات عديدة وهي انتقلت للعيش في مع أولادها.



