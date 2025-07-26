زوجة راغب علامة تستعرض منزلهما الفخم في فقرا.. وترد على خبر انفصالهما بهذه الطريقة



Advertisement

وأطلت جيهان بـ "الشورت" وهي تستعرض منزلها الفخم في منطقة فقرا الجبلية. نشرت مصممة الجموهرات زوجة الفنان فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت جيهان بـ "الشورت" وهي تستعرض منزلها الفخم في منطقة فقرا الجبلية.

كما عمدت جيهان إلى تصوير زوجها علامة وهو يجلس على شرفة الفيلا معلقة عليها بالقول: "ملكي"، وذلك بمثابة رد على الشائعات التي أطلقت مؤخرا حول انفصالهما بعد أزمته في مصر.

وواجه علامة مؤخرا أزمة في مصر وذلك بعد منعه من الغناء جراء تصرف المعجبات معه على المسرح في حفله الأخير الذي أقيم في الساحل .



يُذكر ان الفنان راغب علامة يملك عدة منازل في والخارج، من بينها منزل في وفيلا في ضهر الصوان المتنية، وفيلا في منطقة فقرا إضافة إلى منزل في ، وفي دبي.



وتردد قبل سنوات انه اشترى مزرعة خاصة في ولاية الأميركية تصل مساحتها إلى نحو 200 ألف .