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فنون ومشاهير

زوجة راغب علامة تستعرض منزلهما الفخم في فقرا.. وترد على خبر انفصالهما بهذه الطريقة

Lebanon 24
26-07-2025 | 03:56
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نشرت مصممة الجموهرات جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
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وأطلت جيهان بـ "الشورت" وهي تستعرض منزلها الفخم في منطقة فقرا الجبلية.
 
 
 
كما عمدت جيهان إلى تصوير زوجها راغب علامة وهو يجلس على شرفة الفيلا معلقة عليها بالقول: "ملكي"، وذلك بمثابة رد على الشائعات التي أطلقت مؤخرا حول انفصالهما بعد أزمته في مصر. 
 
 
 
 
وواجه علامة مؤخرا أزمة في مصر وذلك بعد منعه من الغناء جراء تصرف المعجبات معه على المسرح في حفله الأخير الذي أقيم في الساحل الشمال.

يُذكر ان الفنان راغب علامة يملك عدة منازل في لبنان والخارج، من بينها منزل في وسط بيروت وفيلا في ضهر الصوان المتنية، وفيلا في منطقة فقرا إضافة إلى منزل في اليونان، وفي دبي.

وتردد قبل سنوات انه اشترى مزرعة خاصة في ولاية جورجيا الأميركية تصل مساحتها إلى نحو 200 ألف متر مربع.
 
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