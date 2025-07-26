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معلومات تُكشف للمرة الأولى عن علاقة هوغان بعائلته.. خلاف عائلي مرير أبعد ابنته عنه

Lebanon 24
26-07-2025 | 11:40
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على الرغم من سنوات من التوتر والانفصال العائلي، ودّعت بروك، ابنة أسطورة المصارعة هالك هوجان، والدها بطريقة مؤثرة، بعد وفاته المفاجئة عن عمر 71 عامًا إثر إصابته بسكتة قلبية في منزله بمدينة كليرووتر بولاية فلوريدا.
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وكشف موقع TMZ أن بروك، البالغة من العمر 37 عامًا، كانت قد أنجبت توأمين في كانون الثاني الماضي – صبي وفتاة – وقررت إطلاق اسم "جين" كاسم أوسط لابنتها مولي، في تحية واضحة لوالدها الذي يُعرف باسمه الحقيقي تيري جين بوليا.

ورغم أن العلاقة بين بروك ووالدها شهدت قطيعة طويلة وعداءً عائليًا مريرًا، أكدت مصادر مقربة أنها لم تتوقف عن الاهتمام به. وأفادت التقارير أن زوجها، لاعب الهوكي السابق ستيفن أوليسكي، انتقل معها إلى فلوريدا لمحاولة ترميم العلاقة، لكن دون جدوى.

وتعود آخر مكالمة جمعت بروك بوالدها إلى أيلول 2023، أي قبل أسابيع قليلة من زواجه الأخير من سكاي ديلي. وفي تلك المكالمة، عبّرت بروك عن حبها وقلقها عليه، ونصحته بالراحة وتخفيف العمل حفاظًا على صحته المتدهورة. ووفق مصادر TMZ، فقد اعتذر هوجان لها خلال المكالمة، لكن لم يُعرف سبب الاعتذار، ولم يتواصلا بعد ذلك.

وعلِمت بروك بوفاة والدها من شقيقها نيك، الذي أبلغ زوجها بالنبأ المفجع. وفي تعليق علني، قال أوليسكي: "نحن محظوظون للغاية لوجود أصدقاء دعمونا خلال هذا الوقت الصعب".

وأكدت مصادر أن الخلاف العائلي تفاقم في الأشهر الأخيرة، خصوصًا بعد أن فشلت محاولات أوليسكي في إعادة لمّ الشمل، حتى عندما كادت بروك أن تفقد حياتها أثناء الولادة. ووفق TMZ، لم يُبدِ هوجان أي اهتمام بلقاء أحفاده، وكان يريد علاقة مع ابنته "وفق شروطه الخاصة".

وكانت تقارير سابقة قد أفادت أن هوجان شعر بالحزن بسبب القطيعة مع ابنته، وأعرب لمقرّبين عن رغبته في إصلاح العلاقة يومًا ما، في محاولة للتكفير عن قرارات اتخذها في الماضي. (daily mail)

 
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