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فنون ومشاهير
هل تتجه أمال ماهر إلى التمثيل؟
Lebanon 24
26-07-2025
|
23:00
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كشف الفنانة
آمال ماهر
عن رأيها في فكرة دخول عالم التمثيل خاصة بعد تصوير أغاني ألبومها الجديد "حاجة غير".
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وقالت آمال ماهر خلال لقاء مع ET بالعربي: "ممكن بس أنا بعذر الممثلين بجد والله بيتعبوا جدا دا الكليب هلكت، لو فيلم كامل أو مسلسل صعب جدا".
وعن تجربة تصوير أغاني ألبومها الجديد وتقديمها مشاهد تمثيلية قالت آمال ماهر: "بشكر كل اللي اشتغلوا معايا وبشكر المخرج
سمير سرياني
اللي طلع حاجة فيا أنا معرفهاش مكنتش عارفة أني بعرف أمثل كنت يا دوب أقدر لو الدور متطلب في أي أغنية إني أعمل حاجة بسيطة أعملها وخلاص لكن أن الناس تقول لأ دي آمال لازم تمثل شفت التعليق دا كتير جدا".
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