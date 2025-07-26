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فنون ومشاهير
هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس" في موسمه الجديد
Lebanon 24
26-07-2025
|
16:37
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كشفت مصادر خاصة لموقع فوشيا أن شبكة MBC قررت رسميًا إعادة إطلاق برامجها التفاعلية الشهيرة لاكتشاف المواهب، وعلى رأسها The Voice، الذي سيبدأ تصوير موسمه الجديد منتصف آب المقبل في استوديوهات Olvewood الحديثة جنوب العاصمة
الأردنية
عمّان.
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وبحسب المعلومات، فقد استقرّت الشبكة على لجنة تحكيم جديدة تضم النجم السوري
ناصيف
زيتون، والنجمة
العراقية
رحمة
رياض
، إلى جانب الفنان المصري أحمد سعد، الذين سيتواجدون
في الأردن
بداية أيلول لتصوير مراحل البرنامج المختلفة.
وتأتي عودة The Voice ضمن خطة أوسع لـ MBC لإعادة إحياء برامجها الترفيهية الكبرى، والتي تشمل أيضًا Arabs Got Talent وThe Voice Kids، الأخير سيتم تصويره أيضًا في عمّان بعد انتهاء تصوير النسخة الأساسية من البرنامج.
ورغم تأكيد لجنة تحكيم The Voice، لا تزال المفاوضات جارية بشأن The Voice Kids، حيث كشفت المصادر عن اتصالات مفتوحة مع عدد من النجوم، من بينهم محمد حماقي،
كاظم الساهر
،
نانسي عجرم
، ومحمد عسّاف، دون التوصل بعد إلى اتفاق نهائي.
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