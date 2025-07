هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس" في موسمه الجديد

Advertisement

كشفت مصادر خاصة لموقع فوشيا أن شبكة MBC قررت رسميًا إعادة إطلاق برامجها التفاعلية الشهيرة لاكتشاف المواهب، وعلى رأسها The Voice، الذي سيبدأ تصوير موسمه الجديد منتصف آب المقبل في استوديوهات Olvewood الحديثة جنوب العاصمة عمّان.وبحسب المعلومات، فقد استقرّت الشبكة على لجنة تحكيم جديدة تضم النجم السوري زيتون، والنجمة رحمة ، إلى جانب الفنان المصري أحمد سعد، الذين سيتواجدون بداية أيلول لتصوير مراحل البرنامج المختلفة.وتأتي عودة The Voice ضمن خطة أوسع لـ MBC لإعادة إحياء برامجها الترفيهية الكبرى، والتي تشمل أيضًا Arabs Got Talent وThe Voice Kids، الأخير سيتم تصويره أيضًا في عمّان بعد انتهاء تصوير النسخة الأساسية من البرنامج.ورغم تأكيد لجنة تحكيم The Voice، لا تزال المفاوضات جارية بشأن The Voice Kids، حيث كشفت المصادر عن اتصالات مفتوحة مع عدد من النجوم، من بينهم محمد حماقي، ، ، ومحمد عسّاف، دون التوصل بعد إلى اتفاق نهائي.