Advertisement

فنون ومشاهير

هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس" في موسمه الجديد

Lebanon 24
26-07-2025 | 16:37
A-
A+
Doc-P-1397018-638891699833305453.png
Doc-P-1397018-638891699833305453.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر خاصة لموقع فوشيا أن شبكة MBC قررت رسميًا إعادة إطلاق برامجها التفاعلية الشهيرة لاكتشاف المواهب، وعلى رأسها The Voice، الذي سيبدأ تصوير موسمه الجديد منتصف آب المقبل في استوديوهات Olvewood الحديثة جنوب العاصمة الأردنية عمّان.
Advertisement

وبحسب المعلومات، فقد استقرّت الشبكة على لجنة تحكيم جديدة تضم النجم السوري ناصيف زيتون، والنجمة العراقية رحمة رياض، إلى جانب الفنان المصري أحمد سعد، الذين سيتواجدون في الأردن بداية أيلول لتصوير مراحل البرنامج المختلفة.

وتأتي عودة The Voice ضمن خطة أوسع لـ MBC لإعادة إحياء برامجها الترفيهية الكبرى، والتي تشمل أيضًا Arabs Got Talent وThe Voice Kids، الأخير سيتم تصويره أيضًا في عمّان بعد انتهاء تصوير النسخة الأساسية من البرنامج.

ورغم تأكيد لجنة تحكيم The Voice، لا تزال المفاوضات جارية بشأن The Voice Kids، حيث كشفت المصادر عن اتصالات مفتوحة مع عدد من النجوم، من بينهم محمد حماقي، كاظم الساهر، نانسي عجرم، ومحمد عسّاف، دون التوصل بعد إلى اتفاق نهائي.

 
 
 
مواضيع ذات صلة
تعيينات في إيران... هؤلاء هم القادة العسكريّون الجدد
lebanon 24
27/07/2025 06:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لن يصور في لبنان.. برنامج "ذا فويس" بنسخته العربية يعود في هذا الموعد
lebanon 24
27/07/2025 06:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء.. من هم نواب حاكم مصرف لبنان الجُدد؟
lebanon 24
27/07/2025 06:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء.. من هم الرئيس والأعضاء الجدُد للجنة الرقابة على المصارف؟
lebanon 24
27/07/2025 06:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2025-07-26
15:16 | 2025-07-26
14:47 | 2025-07-26
12:50 | 2025-07-26
11:40 | 2025-07-26
11:24 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24