بعد أن أعلنت زوجته الانفصال عنه رسميًا... هكذا جاء أول تعليق للفنان الشهير

Advertisement

وكتب فهمي في رسالته قائلاً: "لك الحمد على ما أنا عليه وعلى ما سأكون.. لك الحمد حتى ترضى وترضيني".وكانت الفنانة أميرة فراج أعلنت عن طلاقها في برنامج "ET بالعربي"، مؤكدة أن العلاقة انتهت بكل احترام وهدوء، بعد زواج استمر لأكثر من 24 عامًا مبنية على العشرة .وقد التقت أميرة فراج بأحمد فهمي عندما كانت لا تزال طالبة تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا، خلال حفل الأوبرا جمعهما معًا، لتبدأ بعدها قصة تعارف طويلة تكللت بخطوبة استمرت أربع سنوات قبل الزواج.