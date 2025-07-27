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فنون ومشاهير

بعد أن أعلنت زوجته الانفصال عنه رسميًا... هكذا جاء أول تعليق للفنان الشهير

Lebanon 24
27-07-2025 | 05:13
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في أول تعليق له على إعلان الفنانة أميرة فراج انفصالها الرسمي عنه قبل أيام، نشر الفنان أحمد فهمي، نجم فريق "واما"، عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الخاص في "إنستغرام"، رسالة ذات طابع شخصي وروحاني.
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وكتب فهمي في رسالته قائلاً: "لك الحمد على ما أنا عليه وعلى ما سأكون.. لك الحمد حتى ترضى وترضيني".


وكانت الفنانة أميرة فراج أعلنت  عن طلاقها في برنامج "ET بالعربي"، مؤكدة أن العلاقة انتهت بكل احترام وهدوء، بعد زواج استمر لأكثر من 24 عامًا مبنية على العشرة الطيبة.


وقد التقت أميرة فراج بأحمد فهمي عندما كانت لا تزال طالبة تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا، خلال حفل في دار الأوبرا جمعهما معًا، لتبدأ بعدها قصة تعارف طويلة تكللت بخطوبة استمرت أربع سنوات قبل الزواج.
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