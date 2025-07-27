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فنون ومشاهير

جمعتهما علاقة حبّ لـ 15 عامًا... منشور جديد لممثلة لبنانية قديرة عن الراحل زياد الرحباني (صورة)

Lebanon 24
27-07-2025 | 07:19
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عبّرت الممثلة اللبنانية الشهيرة والقديرة كارمن لبّس عن حزنها العميق وأسفها الكبير لرحيل الفنان الكبير زياد الرحباني عبر منشور جديد على حسابها في "فايسبوك"، كاتبةً:
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"فكرت بكل شي إلا إنو الناس، يعزّوني فيك، الوجع بقلبي أكبر من إني اقدر اوصفو، أنا مش شاطرة، بالتعبير، انت أشطر مني بكتير تعبّر عني ...
لو كان في بُعد، بس كنت موجود، وهلق بطلت. صعبة كتير زياد ما تكون موجود. رح ابقى اشتقلك عطول لو انت مش هون. وحبك، بلا ولا شي".

يُذكر أن علاقة حب جمعت بين كارمن لبّس وزياد الرحباني واستمرت لمدة 15 عامًا.



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