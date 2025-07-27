جمعتهما علاقة حبّ لـ 15 عامًا... منشور جديد لممثلة لبنانية قديرة عن الراحل زياد الرحباني (صورة)

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"فكرت بكل شي إلا إنو الناس، يعزّوني فيك، الوجع بقلبي أكبر من إني اقدر اوصفو، أنا مش شاطرة، بالتعبير، انت أشطر مني بكتير تعبّر عني ...لو كان في بُعد، بس كنت موجود، وهلق بطلت. صعبة كتير زياد ما تكون موجود. رح ابقى اشتقلك عطول لو انت مش هون. وحبك، بلا ولا شي".يُذكر أن علاقة حب جمعت بين كارمن لبّس وزياد واستمرت لمدة 15 عامًا.