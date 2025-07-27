بعد عام ونصف فقط من زواجه... فنان شهير في السبعين من عمره ينفصل عن زوجته!

حلّ المخرج ضيفًا على برنامج "ست ستات" عبر قناة dmc، حيث فاجأ الجمهور بإعلانه لأول مرة عن انفصاله عن زوجته التي ارتبط بها في شباط 2024.



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وأوضح أنه عاد إلى حياته المعتادة طويلة من الوحدة، التي تعوّد عليها منذ وفاة زوجته الأولى، مؤكدًا أنه ظل أعزبًا لنحو عشرين عامًا قبل الزواج مجددًا.

وعلّق (72 عامًا) قائلاً:"انفصلت عن زوجتي الأخيرة، لأن أنا اتجوزت وسني فوق السبعين واتعودت على الوحدة، وكانت إنسانة عظيمة جدًا وربنا لم يرد، والراجل بلا امرأة وبها عيشته سودة، ومراتي الأولى الله يرحمها قعدت عازب بعد وفاتها عشرين سنة ولكن ربنا لم يرد إني أكمل في جوازتي، والست لازم تعرف طبيعة مهنة زوجها إيه".







كان المخرج ، قد أعلن زواجه العام الماضي قائلاً: "كتبنا الكتاب، وأنا راجل كبير وبمضي تجربة وكنت أعرفها من سنين وربنا جمعنا".ونشرت الإعلامية صورًا من عقد قران عمر عبد العزيز على العروس أماني ، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام، وظهر فيها شقيقه المخرج الكبير الذي شهد على عقد القران، ونجل شقيقه الفنان وميرفت أمين مع تعليق: "مبروووك زواج المخرج الكبير عمر عبد العزيز".وكان عمر عبد العزيز، قد أعرب عن استيائه من انتشار خبر زواجه على والمواقع الإخبارية، مؤكدًا أنه عاتب الإعلامية شلبي بعدما أعلنت الخبر.