بعد عام ونصف فقط من زواجه... فنان شهير في السبعين من عمره ينفصل عن زوجته!

حلّ المخرج عمر عبد العزيز ضيفًا على برنامج "ست ستات" عبر قناة dmc، حيث فاجأ الجمهور بإعلانه لأول مرة عن انفصاله عن زوجته التي ارتبط بها في شباط 2024.
وأوضح أنه عاد إلى حياته المعتادة بعد سنوات
طويلة من الوحدة، التي تعوّد عليها منذ وفاة زوجته الأولى، مؤكدًا أنه ظل أعزبًا لنحو عشرين عامًا قبل الزواج مجددًا.
وعلّق عبد العزيز (72 عامًا) قائلاً:"انفصلت عن زوجتي الأخيرة، لأن أنا اتجوزت وسني فوق السبعين واتعودت على الوحدة، وكانت إنسانة عظيمة جدًا وربنا لم يرد، والراجل بلا امرأة وبها عيشته سودة، ومراتي الأولى الله يرحمها قعدت عازب بعد وفاتها عشرين سنة ولكن ربنا لم يرد إني أكمل في جوازتي، والست لازم تعرف طبيعة مهنة زوجها إيه".
كان المخرج عمر عبد العزيز
، قد أعلن زواجه العام الماضي قائلاً: "كتبنا الكتاب، وأنا راجل كبير وبمضي تجربة وكنت أعرفها من سنين وربنا جمعنا".
ونشرت الإعلامية بوسي شلبي
صورًا من عقد قران عمر عبد العزيز على العروس أماني صفوت
، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام، وظهر فيها شقيقه المخرج الكبير محمد عبد العزيز
الذي شهد على عقد القران، ونجل شقيقه الفنان كريم عبد العزيز
وميرفت أمين مع تعليق: "مبروووك زواج المخرج الكبير عمر عبد العزيز".
وكان عمر عبد العزيز، قد أعرب عن استيائه من انتشار خبر زواجه على مواقع التواصل الاجتماعي
والمواقع الإخبارية، مؤكدًا أنه عاتب الإعلامية بوسي
شلبي بعدما أعلنت الخبر.