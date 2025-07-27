Advertisement

فنون ومشاهير

بعد عام ونصف فقط من زواجه... فنان شهير في السبعين من عمره ينفصل عن زوجته!

Lebanon 24
27-07-2025 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1397184-638892327498244707.jpg
Doc-P-1397184-638892327498244707.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

حلّ المخرج عمر عبد العزيز ضيفًا على برنامج "ست ستات" عبر قناة dmc، حيث فاجأ الجمهور بإعلانه لأول مرة عن انفصاله عن زوجته التي ارتبط بها في شباط 2024.

Advertisement

وأوضح أنه عاد إلى حياته المعتادة بعد سنوات طويلة من الوحدة، التي تعوّد عليها منذ وفاة زوجته الأولى، مؤكدًا أنه ظل أعزبًا لنحو عشرين عامًا قبل الزواج مجددًا.

وعلّق عبد العزيز (72 عامًا) قائلاً:"انفصلت عن زوجتي الأخيرة، لأن أنا اتجوزت وسني فوق السبعين واتعودت على الوحدة، وكانت إنسانة عظيمة جدًا وربنا لم يرد، والراجل بلا امرأة وبها عيشته سودة، ومراتي الأولى الله يرحمها قعدت عازب بعد وفاتها عشرين سنة ولكن ربنا لم يرد إني أكمل في جوازتي، والست لازم تعرف طبيعة مهنة زوجها إيه".

كان المخرج عمر عبد العزيز، قد أعلن زواجه العام الماضي قائلاً: "كتبنا الكتاب، وأنا راجل كبير وبمضي تجربة وكنت أعرفها من سنين وربنا جمعنا".

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صورًا من عقد قران عمر عبد العزيز على العروس أماني صفوت، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام، وظهر فيها شقيقه المخرج الكبير محمد عبد العزيز الذي شهد على عقد القران، ونجل شقيقه الفنان كريم عبد العزيز وميرفت أمين مع تعليق: "مبروووك زواج المخرج الكبير عمر عبد العزيز".

وكان عمر عبد العزيز، قد أعرب عن استيائه من انتشار خبر زواجه على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مؤكدًا أنه عاتب الإعلامية بوسي شلبي بعدما أعلنت الخبر.

مواضيع ذات صلة
بعد زواج استمر 6 سنوات.. انفصال فنان لبناني شهير عن زوجته (صور)
lebanon 24
27/07/2025 20:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
توفي ابنهما بطريقة مروعة.. انفصال فنان شهير عن زوجته بعد زواج دام 10 سنوات (صور)
lebanon 24
27/07/2025 20:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. فنان شهير ينفصل عن زوجته بعد خلافات بينهما استمرت لأشهر (صورة)
lebanon 24
27/07/2025 20:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة.. فنانة تنفصل عن زوجها بعد أكثر من عام على زواجهما
lebanon 24
27/07/2025 20:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:19 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:35 | 2025-07-27
07:19 | 2025-07-27
05:18 | 2025-07-27
05:13 | 2025-07-27
03:50 | 2025-07-27
03:04 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24