بعد زياد الرحباني.. الموت يغيب فنانا شهيرا بعد صراع صامت مع مرض السرطان (صورة)

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وقد عبّر عدد من الفنانين وأعضاء عن حزنهم لهذا الخبر المؤسف وعلى رأسهم نقيب الموسيقيين الفنان . بعد معاناة طويلة وصامتة مع مرض السرطان، توفي المطرب المصري " " الشهير بـ" .وقد عبّر عدد من الفنانين وأعضاء عن حزنهم لهذا الخبر المؤسف وعلى رأسهم نقيب الموسيقيين الفنان .

ونعى كامل الراحل عبر صفحته على بكلمات مؤثرة قائلًا: "لا إله إلا الله .. خبر وفاتك صدمني، الله يرحمك يا أحمد يا ، ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، يا طيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



ونظرًا لتشابه اسم شهرة الفنان "أحمد نجم" مع اسم الفنان الراحل أحمد ، الأخ الأكبر للنجم ، حدثت حالة من الخلط بين المطربين الراحلين.



وقد عبّر بعض رواد عن دهشتهم لسماع خبر وفاة أحمد الحجار، الذي توفى عام 2022 عن عمر ناهز 65 عامًا، للمرة الثانية بعد أكثر من 3 سنوات على رحيله الفعلي.



وتأتي وفاة أحمد الحجار بعد أيام من فقدان الوسط الفني في مصر لاثنين من أعضائه أيضًا، هما الفنان أحمد عامر، والفنان ، الذي توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة، وأيضا بعد وفاة الفنان اللبناني الكبير يوم السبت الماضي.