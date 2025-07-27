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فنون ومشاهير

بعد زياد الرحباني.. الموت يغيب فنانا شهيرا بعد صراع صامت مع مرض السرطان (صورة)

Lebanon 24
27-07-2025 | 23:31
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بعد معاناة طويلة وصامتة مع مرض السرطان، توفي المطرب المصري "أحمد نجم" الشهير بـ"أحمد الحجار.  
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وقد عبّر عدد من الفنانين وأعضاء نقابة المهن الموسيقية عن حزنهم لهذا الخبر المؤسف وعلى رأسهم نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل.
 
 
 
 
ونعى كامل الراحل عبر صفحته على فيسبوك بكلمات مؤثرة قائلًا: "لا إله إلا الله محمد رسول الله.. خبر وفاتك صدمني، الله يرحمك يا أحمد يا حجار، ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، يا طيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونظرًا لتشابه اسم شهرة الفنان "أحمد نجم" مع اسم الفنان الراحل أحمد الحجار، الأخ الأكبر للنجم علي الحجار، حدثت حالة من الخلط بين المطربين الراحلين.

وقد عبّر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دهشتهم لسماع خبر وفاة أحمد الحجار، الذي توفى عام 2022 عن عمر ناهز 65 عامًا، للمرة الثانية بعد أكثر من 3 سنوات على رحيله الفعلي.

وتأتي وفاة أحمد الحجار بعد أيام من فقدان الوسط الفني في مصر لاثنين من أعضائه أيضًا، هما الفنان أحمد عامر، والفنان ضياء عز الدين، الذي توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة، وأيضا بعد وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني يوم السبت الماضي.
 
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