"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)

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تحدثت الفنانة المغربية عن علاقتها بطليقها الفنان المصري ، وحقيقة عودتها إليه، مؤكدةً أنها تربّت على يديه.وقالت بسمة لبرنامج "أجمد 7" الذي تقدّمه المذيعة عبر إذاعة "نجوم FM" : "تامر حسني أضاف لي الكثير وتعلمت منه لأنه شاطر وموهوب، أنا كنت عايشة مع الشخص ده وشايفة بيختار أغانيه إزاي، كأني أخدت كورس مكثف ومكنتش هعرف الحاجات دي غير لما شفت ده معاه".وتابعت: "أنا كبرت مع تامر حسني ونضجت معاه، وهو أبو عيالي وخلّاني أم، ودلوقتي إحنا مبسوطين إننا بقينا أصحاب جداً، وإحنا مبنافسش بعض ولكننا بنكمل بعض واخترت معاه بعض الأغاني في ألبومه الجديد".وعن حقيقة عودتها الى حسني، قالت: "أكيد مفيش واحدة عايزة إن بيتها يتهدّ، في الأول كنت بحس إني زعلانة ولكن إحنا بقينا أحسن وولادنا أحسن، ولو في حاجة إحنا هنعلن أكيد"، مشيرةً إلى أن عودتها الى طليقها مجرد شائعات.وفجّرت بسمة مفاجأة للمرة الأولى، عن كواليس تحضيرها لأغنية "مشاعر"، وذلك قبل أن تقدّمها الفنانة ، كتتر لمسلسل " " عام 2013.وقالت بسمة: "تامر حسني اللي كان مسؤول عن الألبوم بتاعي في بداياتي وكان مختار ليا أغنية "مشاعر"، ولكننا مأخدنهاش، هو اللي عرفني على المنتج الكبير ، وكان في أغاني كتير اتوزعت على فنانات كتير، ومبحبش أفتكر علشان بزعل".كما أكدت أنها شخصية لا يمكن أن تُنسى، قائلةً: "أنا مستحيل اتنسي، لأني لما بدخل حياة حد بضيف ليها كتير سواء صديقة أو أم، وأنا بحب أن الناس اللي تدخل حياتي تضيف ليا، وده اللي بيخلّيني أخلّي الناس تقرب ليّ أو تبعد عني".(لها)