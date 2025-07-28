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فنون ومشاهير
لم يُفارق الحياة في المستشفى.. معلومات جديدة تُكشف عن وفاة الفنان زياد الرحباني
Lebanon 24
28-07-2025
|
02:14
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يودع
لبنان
اليوم الإثنين 28
تموز
الفنان
القدير
زياد
الرحباني
حيث ستُقام الصلاة لراحة نفسه عند الساعة 4
من بعد
الظهر في
كنيسة
رقاد السيدة
العذراء
.
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وكشفت مصادر خاصة لـ"لها" أن الرحباني لم توافه
المنية
في مستشفى BMG (مستشفى
فؤاد
خوري) في
منطقة الحمرا
، على عكس ما ذكرته معظم التقارير الإعلامية، بل رحل عن عالمنا في منزله صباح السبت، ثم تم نقله إلى المستشفى مفارقاً الحياة.
وأصدرت إدارة مستشفى BMG بياناً جاء فيه: "ببالغ الأسى، نعلن أن الفنان الاستثنائي زياد الرحباني قد فارق الحياة. وقد تم إبلاغ عائلته الكريمة فوراً، إذ شاء القدر أن يطوي صفحة قامة فنية لطالما شكّلت علامة فارقة في تاريخ المسرح والموسيقى
اللبنانية
".
وأضاف البيان: "باسم
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور كمال بخعازي، والمديرة العامة ريما بخعازي، والمدير الطبي الدكتور خليل الأشقر، تتقدّم إدارة المستشفى بأحرّ التعازي من العائلة المصغّرة: والدته السيّدة
فيروز
، وشقيقته ريما، وشقيقه هلي، ومن العائلة الرحبانية الممتدة، ومن الشعب اللبناني بأسره، الذي فقد برحيله رمزاً فنياً وثقافياً نادراً. رحم الله زياد الرحباني وأسكنه فسيح جناته".
وعانى زياد الرحباني من تليف حاد في الكبد، ما استدعى ضرورة خضوعه لعملية زرع كبد، الأمر الذي رفضه كلياً، معتبراً أن لا جدوى من البقاء وسط انهيار كل شيء من حوله في البلاد.(لها)
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