كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)

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فجّر الكاتب والمؤلف المصري مفاجأة عن فيلم "طبّاخ الرئيس"، الذي قام ببطولته الفنان الراحل .وأكد معاطي في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدّمه الإعلامي على قناة "الحياة"، أن فكرة الفيلم خطرت له حين التقى صدفةً بطبّاخ الرئيس، وعندما تحدث معه فكّر في تقديم عمل عنه، وفي البداية رشح الفنان لتقديم شخصية الرئيس، لكن بعدها اختارت أسرة العمل الفنان .وقال معاطي: "كنت أجلس في مكان ما في منطقة المهندسين، وصادفت رجلاً، وعندما تحدثت معه علمت أنه طبّاخ الرئيس ، وعقدنا بعدها العديد من اللقاءات، وهكذا جاءت فكرة الفيلم، لكن لم تتم الموافقة على الفيلم، والرقابة اعترضت عليه، علماً أن أكثر مَن كان معجباً بالفيلم هو الرئيس مبارك نفسه".وأضاف: "هناك مشهد يتابع فيه الرئيس مبارك الحيوانية ويقول إن البهيمة الغريبة عندما تروح الى مكان جديد لا تأكل لمدة يومين، وكان مندهشاً لأن هذا الكلام حدث على أرض الواقع وكيف علمته أنا، وأيضاً مشهد الرئيس عندما أتى بالوزراء وكانوا يأكلون ويقول لهم عيشوا كما يعيش الشعب، وكان يحب هذا المشهد ومعجباً به".وتابع: "فيلم "طبّاخ الرئيس" استمر لأكثر من 17 عاماً، وفيه بعض الجمل لا تزال تُستخدم حتى الآن، والفيلم حقق نجاحاً كبيراً، وكانت فكرة جديدة وتم تدريسه في ".وأضاف: "في البداية كان عادل إمام هو من سيقوم بدور الرئيس مبارك، وقلت له إن بطل الفيلم هو طبّاخ الرئيس، بينما قدم الشخصية خالد زكي وكان رائعاً جداً، واخترت طلعت زكريا لأنه كان يشبه الطبّاخ الحقيقي للرئيس الذي قابلته".(لها)