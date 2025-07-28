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فنون ومشاهير

لن تعود قريبا إلى القاهرة: أنغام قد تخضع لاستئصال البنكرياس.. تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية

Lebanon 24
28-07-2025 | 02:29
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تتواجد الفنانة المصرية أنغام في أحد المستشفيات الخاصة في برلين بألمانيا، وذلك بعدما خضعت لجراحة دقيقة لاستئصال ورم صغير بالبنكرياس.
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وكشف مصدر مقرب من أنغام لـ"العربية"، أن الفريق الطبي المعالج لها، طلب إجراء بعض الفحوصات الطبية الدقيقة، لمعرفة وضعها الصحي بعد الجراحة التي خضعت لها.

وأضاف أن تلك الفحوصات هي التي سوف تحدد الإجراء الطبي الجديد الخاص بحالتها، وهل ستتطلب تدخلا جراحيا آخر لاستئصال البنكرياس، أم سيكون هناك خطة علاج دوائية من دون الحاجة إلى جراحة أخرى.

وتابع المصدر أن أنغام ستظل بألمانيا عدة أيام ولن تعود إلى القاهرة إلا بعد منتصف آب المقبل أو حين يسمح لها الفريق الطبي بمغادرة المستشفى والعودة إلى مصر.

وكانت الفنانة المصرية قد خضعت، الخميس الماضي، لجراحة دقيقة في مستشفى بالعاصمة الألمانية برلين، حيث جرى استئصال ورم صغير بالبنكرياس.(العربية)
 
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