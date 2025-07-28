تبيّن انه نصاب.. شيرين عبد الوهاب في أزمة جديدة بسبب مدير أعمالها!

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كشف ، شقيق الفنانة عن شخص كان يعمل معها خلال الفترة الماضية، وتولى إدارة بعض الأمور الخاصة بها، قبل أن يتم الاستغناء عنه أخيراً، مشيرا إلى أن الأخير كان يريد تشويه صورة شقيقته.وقال شقيق في منشور على حسابه عبر " " إن هذا الشخص تبين لاحقاً أنه نصّاب، وأن الأخيرة قررت إنهاء التعامل معه وطرده خلال الأيام القليلة الماضية.وأضاف: "في حد من جمهور شيرين تواصل معايا، وقال إن الشخص ده بدأ يتكلم عن شيرين بطريقة سلبية، وبيأثر على بعض الفانز وبيحاول يوقعهم ضدها"، محذّراً من محاولات استغلال اسمها والتحدث نيابةً عنها.ووجه محمد رسالة الى شقيقته، مطالباً إياها بالخروج عن صمتها وتوضيح الموقف لجمهورها، إما من خلال مداخلة كما اعتادت في السابق، موضحاً: "زي ما كنتي بتعملي مداخلات وتقولي متصدقوش أخويا"، أو عبر بيان رسمي يصدره محاميها، مؤكداً أن استمرار الصمت قد يفتح الباب لمزيد من الشائعات أو حتى الكيدية، على حد قوله.إلى ذلك، عُلم ان شيرين استقرت في مع ابنتيها خلال بهدف الراحة والاستجمام وتلقي العلاج للتخلص من متاعبها.وأكدت صفحات فنية نقلاً عن مصادر مقرّبة من شيرين أنها اختارت الابتعاد بشكل مؤقت عن الأضواء والضجة الإعلامية والمشاكل، وقررت البقاء خلال هذه الفترة في لبنان لتلقي العلاج اللازم واستعادة طاقتها على تبدأ بعدها التخطيط لألبومها الغنائي الجديد.(لها)