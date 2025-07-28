Advertisement

فنون ومشاهير

بعد خضوعه لعملية جراحية.. أول ظهور لإبن تامر حسني مع والدته بسمة بوسيل (صور)

Lebanon 24
28-07-2025 | 03:51
A-
A+
Doc-P-1397487-638892967137666086.jpeg
Doc-P-1397487-638892967137666086.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقضي الفنانة المغربية بسمة بوسيل عطلة صيفية مع أطفالها من طليقها الفنان تامر حسني في مدينة جنيف في سويسرا
Advertisement

ونشرت بسمة بعض الصور عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها مع ابنها آدم من دون أن تكشف عن ملامح وجهه، وذلك في أول ظهور له بعد العملية جراحية التي خضع لها الشهر الماضي، وتطور حالته الصحية إثر انفجار الزائدة الدودية.
 
 
 
وظهر في الصور مع بسمة الى جانب ابنها آدم، شقيقته أمايا، وهما يسيران بجوار والدتهما، ويبدو بأن تاليا من التفطت تلك الصور لتوثق جمال المكان واستمتاعهم في الأجواء مع والدتهم.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد انفجار الزائدة وخضوعه لعمليتين.. هذه آخر التطورات الصحية لابن تامر حسني وبسمة بوسيل
lebanon 24
28/07/2025 12:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه آخر تطورات الحالة الصحية لإبن تامر حسني.. هذا ما كشفته بسمة بوسيل
lebanon 24
28/07/2025 12:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تدهورت صحته ونقل مُجدداً إلى العناية المركزة.. هذه آخر التطورات الصحية لابن تامر حسني وبسمة بوسيل
lebanon 24
28/07/2025 12:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نقله للعناية المركزة وخضوعه لعملية.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية لإبن تامر حسني (صور)
lebanon 24
28/07/2025 12:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:35 | 2025-07-28
04:23 | 2025-07-28
03:23 | 2025-07-28
02:59 | 2025-07-28
02:29 | 2025-07-28
02:26 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24