بعد خضوعه لعملية جراحية.. أول ظهور لإبن تامر حسني مع والدته بسمة بوسيل (صور)

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ونشرت بسمة بعض الصور عبر حسابها على ظهرت فيها مع ابنها آدم من دون أن تكشف عن ملامح وجهه، وذلك في أول ظهور له بعد العملية جراحية التي خضع لها الشهر الماضي، وتطور حالته الصحية إثر انفجار الزائدة الدودية. تقضي الفنانة المغربية عطلة صيفية مع أطفالها من طليقها الفنان في مدينة في .ونشرت بسمة بعض الصور عبر حسابها على ظهرت فيها مع ابنها آدم من دون أن تكشف عن ملامح وجهه، وذلك في أول ظهور له بعد العملية جراحية التي خضع لها الشهر الماضي، وتطور حالته الصحية إثر انفجار الزائدة الدودية.

وظهر في الصور مع بسمة الى جانب ابنها آدم، شقيقته أمايا، وهما يسيران بجوار والدتهما، ويبدو بأن تاليا من التفطت تلك الصور لتوثق جمال المكان واستمتاعهم في الأجواء مع والدتهم.