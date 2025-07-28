31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
22
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ما حقيقة هروب إبنة وائل جسار وزواجها من نجل راغب علامة؟
Lebanon 24
28-07-2025
|
06:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تداول شائعات عن زواج إبنته مارلين من نجل الفنان
راغب علامة
، وبعدما نفت زوجته الخبر، قال الفنان
وائل جسار
عن الأخبار المتداولة إنّها عاريّة عن الصحة، وإنّ إبنته لم تهرب من المنزل.
Advertisement
وأوضح
جسار
أنّ إبنته لا تزال طالبة
في الجامعة
، وتركيزها ينصب على دراستها، ولا تفكر بالزواج حاليّاً.
وقال ممازحاً: "بعض الناس يظنون أن ابنتي قد تفعل كما فعلتُ أنا مع والدتها، لكن هذا غير منطقي، فالحب ليس أمراً خاطئاً، لكنه يجب أن يكون ضمن إطاره الصحيح". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
بعد خبر هروب ابنتهما.. زوجة وائل جسار تخرج عن صمتها
Lebanon 24
بعد خبر هروب ابنتهما.. زوجة وائل جسار تخرج عن صمتها
28/07/2025 16:15:09
28/07/2025 16:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إيقافه عن الغناء في مصر.. راغب علامة يكشف حقيقة "مشاهد القبلة"
Lebanon 24
بعد إيقافه عن الغناء في مصر.. راغب علامة يكشف حقيقة "مشاهد القبلة"
28/07/2025 16:15:09
28/07/2025 16:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت برفقة إبنه لؤي... ممثلة عالميّة ترقص على أغنيّة راغب علامة شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كانت برفقة إبنه لؤي... ممثلة عالميّة ترقص على أغنيّة راغب علامة شاهدوا الفيديو
28/07/2025 16:15:09
28/07/2025 16:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت وكأنها شقيقتهما وليس والدتهما.. زوجة راغب علامة تُثير الجدل برقصها مع ابنها لؤي في باريس (فيديو)
Lebanon 24
بدت وكأنها شقيقتهما وليس والدتهما.. زوجة راغب علامة تُثير الجدل برقصها مع ابنها لؤي في باريس (فيديو)
28/07/2025 16:15:09
28/07/2025 16:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مُقدّمة برامج وممثلة لبنانيّة تستذكر زوجها الراحل بكلمات مؤثّرة: اشتقتلك
Lebanon 24
مُقدّمة برامج وممثلة لبنانيّة تستذكر زوجها الراحل بكلمات مؤثّرة: اشتقتلك
08:33 | 2025-07-28
28/07/2025 08:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... السيّدة فيروز تبكي حزناً على وفاة إبنها زياد
Lebanon 24
بالفيديو... السيّدة فيروز تبكي حزناً على وفاة إبنها زياد
07:33 | 2025-07-28
28/07/2025 07:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... صديق زياد الرحباني يُقدّم التعازي في بكفيا
Lebanon 24
بالفيديو... صديق زياد الرحباني يُقدّم التعازي في بكفيا
06:01 | 2025-07-28
28/07/2025 06:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
صديقه منذ الثمانينيات.. مارسيل خليفة يُعزّي فيروز بغياب زياد
Lebanon 24
صديقه منذ الثمانينيات.. مارسيل خليفة يُعزّي فيروز بغياب زياد
05:35 | 2025-07-28
28/07/2025 05:35:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شقيقة فيروز تودع زياد الرحباني
Lebanon 24
بالفيديو.. شقيقة فيروز تودع زياد الرحباني
04:23 | 2025-07-28
28/07/2025 04:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد زياد الرحباني.. الموت يغيب فنانا شهيرا بعد صراع صامت مع مرض السرطان (صورة)
Lebanon 24
بعد زياد الرحباني.. الموت يغيب فنانا شهيرا بعد صراع صامت مع مرض السرطان (صورة)
23:31 | 2025-07-27
27/07/2025 11:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة هروب إبنة وائل جسار وزواجها من نجل راغب علامة؟
Lebanon 24
ما حقيقة هروب إبنة وائل جسار وزواجها من نجل راغب علامة؟
06:54 | 2025-07-28
28/07/2025 06:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يُفارق الحياة في المستشفى.. معلومات جديدة تُكشف عن وفاة الفنان زياد الرحباني
Lebanon 24
لم يُفارق الحياة في المستشفى.. معلومات جديدة تُكشف عن وفاة الفنان زياد الرحباني
02:14 | 2025-07-28
28/07/2025 02:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطر يهدّد لبنان".. هذا ما قيلَ عن "الأمن"!
Lebanon 24
"خطر يهدّد لبنان".. هذا ما قيلَ عن "الأمن"!
15:00 | 2025-07-27
27/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على أنغام ترتيلة "انا الام الحزينة".. فيروز تلقي النظرة الاخيرة على جثمان نجلها
Lebanon 24
على أنغام ترتيلة "انا الام الحزينة".. فيروز تلقي النظرة الاخيرة على جثمان نجلها
04:46 | 2025-07-28
28/07/2025 04:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:33 | 2025-07-28
مُقدّمة برامج وممثلة لبنانيّة تستذكر زوجها الراحل بكلمات مؤثّرة: اشتقتلك
07:33 | 2025-07-28
بالفيديو... السيّدة فيروز تبكي حزناً على وفاة إبنها زياد
06:01 | 2025-07-28
بالفيديو... صديق زياد الرحباني يُقدّم التعازي في بكفيا
05:35 | 2025-07-28
صديقه منذ الثمانينيات.. مارسيل خليفة يُعزّي فيروز بغياب زياد
04:23 | 2025-07-28
بالفيديو.. شقيقة فيروز تودع زياد الرحباني
03:51 | 2025-07-28
بعد خضوعه لعملية جراحية.. أول ظهور لإبن تامر حسني مع والدته بسمة بوسيل (صور)
فيديو
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
02:26 | 2025-07-28
28/07/2025 16:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
01:59 | 2025-07-28
28/07/2025 16:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
28/07/2025 16:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24