ما حقيقة هروب إبنة وائل جسار وزواجها من نجل راغب علامة؟

بعد تداول شائعات عن زواج إبنته مارلين من نجل الفنان ، وبعدما نفت زوجته الخبر، قال الفنان عن الأخبار المتداولة إنّها عاريّة عن الصحة، وإنّ إبنته لم تهرب من المنزل.

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وأوضح أنّ إبنته لا تزال طالبة ، وتركيزها ينصب على دراستها، ولا تفكر بالزواج حاليّاً.

وقال ممازحاً: "بعض الناس يظنون أن ابنتي قد تفعل كما فعلتُ أنا مع والدتها، لكن هذا غير منطقي، فالحب ليس أمراً خاطئاً، لكنه يجب أن يكون ضمن إطاره الصحيح". (الامارات 24)