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فنون ومشاهير

ما حقيقة هروب إبنة وائل جسار وزواجها من نجل راغب علامة؟

Lebanon 24
28-07-2025 | 06:54
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بعد تداول شائعات عن زواج إبنته مارلين من نجل الفنان راغب علامة، وبعدما نفت زوجته الخبر، قال الفنان وائل جسار عن الأخبار المتداولة إنّها عاريّة عن الصحة، وإنّ إبنته لم تهرب من المنزل.
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وأوضح جسار أنّ إبنته لا تزال طالبة في الجامعة، وتركيزها ينصب على دراستها، ولا تفكر بالزواج حاليّاً.
 
وقال ممازحاً: "بعض الناس يظنون أن ابنتي قد تفعل كما فعلتُ أنا مع والدتها، لكن هذا غير منطقي، فالحب ليس أمراً خاطئاً، لكنه يجب أن يكون ضمن إطاره الصحيح". (الامارات 24)
 
 
 
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