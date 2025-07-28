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فنون ومشاهير

"لن يتكرّر"... اللايدي مادونا ترثي زياد الرحباني بكلمات مؤثرة جدًا (فيديو)

Lebanon 24
28-07-2025 | 15:32
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حضرت الفنانة اللبنانية اللايدي مادونا مراسم عزاء الفنان الراحل زياد الرحباني، حيث حرصت على تقديم التعازي لعائلته ومواساة والدته السيدة فيروز.

وألقت مادونا كلمة رثاء مؤثرة في حق الرحباني، عبّرت فيها عن حزنها العميق، وقالت بكلمات معبّرة: "الله يرحمه، خسرنا اليوم قامة فنية، موسيقية، ثقافية في لبنان والعالم كلّه، العالم كلها عم تبكي على زياد، اللي ترك بصمة، بقلن لن يتكرّر، استاذي ومعلمي اللي تركلي تسع أغاني وكذا مسرخية وعملنا فيديو كليب سوا". 


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A post shared by One TV (@onetvlebanon)

 

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