"لن يتكرّر"... اللايدي مادونا ترثي زياد الرحباني بكلمات مؤثرة جدًا (فيديو)

حضرت الفنانة اللايدي مراسم عزاء الفنان الراحل زياد الرحباني، حيث حرصت على تقديم التعازي لعائلته ومواساة والدته .

وألقت مادونا كلمة رثاء مؤثرة في حق الرحباني، عبّرت فيها عن حزنها العميق، وقالت بكلمات معبّرة: "الله يرحمه، خسرنا اليوم قامة فنية، موسيقية، ثقافية في والعالم كلّه، العالم كلها عم تبكي على زياد، اللي ترك بصمة، بقلن لن يتكرّر، استاذي ومعلمي اللي تركلي تسع أغاني وكذا مسرخية وعملنا فيديو كليب سوا".





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