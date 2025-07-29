غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة

خسر الفنان الشهير جوك ماكدونالد البالغ من العمر 69 عاماً حياته، بعدما غرق خلال ممارسته هواية السباحة في .

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وأكد عازف الطبول في فرقة "The B*****k Brothers" بات باتين، أنّ قائد الفرقة جوك ماكدونالد توفي غرقاً، وقد أثار الخبر صدمة واسعة بين المعجبين وزملائه في الوسط الموسيقيّ. (ارم نيوز)