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فنون ومشاهير

غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة

Lebanon 24
29-07-2025 | 09:07
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خسر الفنان الشهير جوك ماكدونالد البالغ من العمر 69 عاماً حياته، بعدما غرق خلال ممارسته هواية السباحة في أيرلندا.
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وأكد عازف الطبول في فرقة "The B*****k Brothers" بات باتين، أنّ قائد الفرقة جوك ماكدونالد توفي غرقاً، وقد أثار الخبر صدمة واسعة بين المعجبين وزملائه في الوسط الموسيقيّ. (ارم نيوز)
 
 
 
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