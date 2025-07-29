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فنون ومشاهير

بعد الشائعات التي تطال عائلتها... إليكم ما قالته زوجة راغب علامة (صورة)

Lebanon 24
29-07-2025 | 09:41
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بعد انتشار شائعات كثيرة تطالها وعائلتها، كتبت جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام":
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"اللهم أكفني وأولادي وزوجي وعائلتي شرّ كلّ حاسدٍ حاقدٍ، تسكن نفسه الغيرة والأذى، واجعل كيده في نحره وشره مردوداً عليه".
 
 
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