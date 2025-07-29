بعد الشائعات التي تطال عائلتها... إليكم ما قالته زوجة راغب علامة (صورة)

بعد انتشار شائعات كثيرة تطالها وعائلتها، كتبت زوجة الفنان عبر خاصية " " عبر حسابها على " ":

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"اللهم أكفني وأولادي وزوجي وعائلتي شرّ كلّ حاسدٍ حاقدٍ، تسكن نفسه والأذى، واجعل كيده في نحره وشره مردوداً عليه".