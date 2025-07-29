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فنون ومشاهير
بعد نقله على وجه السرعة إلى المُستشفى.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان المصري الشهير (صورة)
Lebanon 24
29-07-2025
|
12:03
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خلال الساعات الماضية، نُقل الفنان المصري
لطفي لبيب
إلى أحد المستشفيات الكبرى عقب تعرّضه لوعكة صحية شديدة.
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وقد أظهرت الفحوصات التي خضع لها لبيب أن حالته الصحية حرجة، ويعاني أزمة شديدة تستدعي المراقبة الدقيقة داخل وحدة العناية المركزة.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر مقرّب من الفنان
لطفي
لبيب بأن حالته الصحية بدأت في التدهور خلال الأسابيع الأخيرة، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة.
وأوضح المصدر، في تصريحات لمصادر إعلامية محلية، أن لبيب يمرّ بأزمة صحية تستوجب المتابعة المستمرة، مضيفًا: "نرجو من كل محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل".
وكان الفنان لطفي لبيب قد غادر المستشفى صباح يوم 17
تموز
الجاري، بعد تحسّن حالته بشكل طفيف. وقد طمأن الأطباء على وضعه الصحي في ذلك الوقت وسمحوا له بالمغادرة، مع توصيات بخضوعه لفترة نقاهة
في المنزل
الا انه عاد اليوم الثلاثاء مجددًا إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته.
ويُعدّ الفنان لطفي لبيب من أبرز الوجوه في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون في مصر، إذ يمتلك رصيدًا يتجاوز 100 فيلم سينمائي، إلى جانب أكثر من 30 عملًا دراميًا، وقد اشتهر بأداء شخصيات متنوعة ومركّبة، جمعت بين
الكوميديا
والدراما.(العين)
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