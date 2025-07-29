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فنون ومشاهير

اكتسب وزنا زائدا بشكل ملحوظ.. جورج وسوف يُفاجئ الجمهور بملامح مختلفة (صور)

Lebanon 24
29-07-2025 | 12:30
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يُحيي الفنان جورج وسوف حفلا ضخما مساء الخميس 31 تموز داخل سكاي بالعلمين الجديدة في مصر.
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ووصل وسوف إلى مطار القاهرة و كان في استقباله المنتج تامر عبد المنعم ونجله يوسف. 
وفاجأ وسوف الحاضرين بظهوره بملامح مختلفة وبوزن زائد بشكل ملحوظ.
 
 
 
 
 
 
وكان وسوف نعى الفنان زياد الرحباني الذي رحل عن عالمنا، صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 69 عامًا.

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