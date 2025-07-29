اكتسب وزنا زائدا بشكل ملحوظ.. جورج وسوف يُفاجئ الجمهور بملامح مختلفة (صور)

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ووصل إلى و كان في استقباله المنتج ونجله يوسف. يُحيي الفنان حفلا ضخما مساء الخميس 31 داخل سكاي بالعلمين الجديدة في مصر.ووصل إلى و كان في استقباله المنتج ونجله يوسف.

وفاجأ وسوف الحاضرين بظهوره بملامح مختلفة وبوزن زائد بشكل ملحوظ.

وكان وسوف نعى الفنان الذي رحل عن عالمنا، صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 69 عامًا.