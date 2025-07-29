لن يصور في لبنان.. مُفاجآت من العيار الثقيل بشأن لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" ممن ستتألف؟

يبدو ان لجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج " ذا فويس كيدز" تحمل العديد من المفاجآت، فماذا عن التفاصيل؟



علمت "نواعم" أن إدارة الـأم بي سي في طريقها للإعلان عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم ذا فويس كيدز الجديدة، حيث يتردد أن كلا من أحمد سعد وناصيف زيتون والشامي ورحمة هم الأسماء الأقرب لكراسي الجديدة.

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فيما يغيب اسم كل من ألكسندر علوم وفؤاد عبد الواحد عن الأسماء المرشحة للجنة كما تردد من قبل.

وتنتظر إدارة الـأم بي سي قرار النهائي تجاه مشاركتها بالموسم الجديد المقرر أن ينطلق في شهر أيلول.



ومن المنتظر أن يكون تصوير الحلقات الجديدة من الموسم منتصف الشهر المقبل؛ وهي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير حلقات البرنامج هناك، بعدما قررت إدارة الـأم بي سي نقل التصوير بسبب الظروف التي يمر بها خلال الفترة الأخيرة حيث كان من المقرر تصوير الموسم الجديد في لبنان، على أن يتم تصوير المواسم المقبلة من ذا فويس وذافويس كيدز هناك.



ومن الأسماء المرشحة لتقديم حلقات الموسم الجديد من ذا فويس كيدز آندريا طايع بطلة مسلسل "مدرسة الروابي للبنات ".(نواعم)



