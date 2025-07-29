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فنون ومشاهير
لن يصور في لبنان.. مُفاجآت من العيار الثقيل بشأن لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" ممن ستتألف؟
Lebanon 24
29-07-2025
|
13:52
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يبدو ان لجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج " ذا فويس كيدز" تحمل العديد من المفاجآت، فماذا عن التفاصيل؟
علمت "نواعم" أن إدارة الـأم بي سي في طريقها للإعلان عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم ذا فويس كيدز الجديدة، حيث يتردد أن كلا من أحمد سعد وناصيف زيتون والشامي ورحمة
رياض
هم الأسماء الأقرب لكراسي
لجنة التحكيم
الجديدة.
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فيما يغيب اسم كل من ألكسندر علوم وفؤاد عبد الواحد عن الأسماء المرشحة للجنة كما تردد من قبل.
وتنتظر إدارة الـأم بي سي قرار
نانسي عجرم
النهائي تجاه مشاركتها بالموسم الجديد المقرر أن ينطلق في شهر أيلول.
ومن المنتظر أن يكون تصوير الحلقات الجديدة من الموسم
في الأردن
منتصف الشهر المقبل؛ وهي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير حلقات البرنامج هناك، بعدما قررت إدارة الـأم بي سي نقل التصوير بسبب الظروف التي يمر بها
لبنان
خلال الفترة الأخيرة حيث كان من المقرر تصوير الموسم الجديد في لبنان، على أن يتم تصوير المواسم المقبلة من ذا فويس وذافويس كيدز هناك.
ومن الأسماء المرشحة لتقديم حلقات الموسم الجديد من ذا فويس كيدز آندريا طايع بطلة مسلسل "مدرسة الروابي للبنات ".(نواعم)
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