بأجواء مميزة.. سارة ابي كنعان تحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجها (صور)



Advertisement

وبدا وسام وابنته وسارة يقطعون قالب حلوى بمناسبة عيد ميلاد ياسمين الثامن. احتفلت الممثلة سارة ابي وزوجها الممثل بعيد ميلاد ابنة الأخبر "ياسمين" بأجواء مميزة على البحر.وبدا وسام وابنته وسارة يقطعون قالب حلوى بمناسبة عيد ميلاد ياسمين الثامن.

واللافت ان سارة تحب ياسمين جدا وهما على أفضل العلاقات.



يُذكر ان "ياسمين" هي ابنة وسام من زواج سابق.



وتزوج وسام وسارة في حزيران 2024.