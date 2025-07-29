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فنون ومشاهير
بأجواء مميزة.. سارة ابي كنعان تحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجها (صور)
Lebanon 24
29-07-2025
|
23:40
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احتفلت الممثلة سارة ابي
كنعان
وزوجها الممثل
وسام فارس
بعيد ميلاد ابنة الأخبر "ياسمين" بأجواء مميزة على البحر.
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وبدا وسام وابنته وسارة يقطعون قالب حلوى بمناسبة عيد ميلاد ياسمين الثامن.
واللافت ان سارة تحب ياسمين جدا وهما على أفضل العلاقات.
يُذكر ان "ياسمين" هي ابنة وسام من زواج سابق.
وتزوج وسام وسارة في حزيران 2024.
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