انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)

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وانحنى السفير المصري ليواسي التي عبّرت عن تقديرها لتعزيته بكلمات مؤثرة، قائلة: "بحب مصر"، في تعبير صادق عن العلاقة الوطيدة التي تربطها بالشعب المصري. خلال مراسم العزاء التي أُقيمت أمس الثلاثاء في رقاد السيدة في منطقة المحيدثة ـ ، قدّم لدى واجب العزاء للسيدة بوفاة نجلها الموسيقار .وانحنى السفير المصري ليواسي التي عبّرت عن تقديرها لتعزيته بكلمات مؤثرة، قائلة: "بحب مصر"، في تعبير صادق عن العلاقة الوطيدة التي تربطها بالشعب المصري.

وتوافد على قاعة العزاء أمس الثلاثاء عدد كبير من السياسيين والشخصيات البارزة والفنانين لتقديم التعازي بوفاة الفنان زياد الذي فارق الحياة يوم السبت الماضي بعد معاناته من تليف حاد في الكبد.