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فنون ومشاهير
بعد تصريحاتها الأخيرة.. جمهور شيرين عبد الوهاب يرد على بسمة بوسيل
Lebanon 24
30-07-2025
|
02:41
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عقب تصريحات الفنانة المغربية
بسمة بوسيل
خلال ظهورها في برنامج "
أسرار النجوم
" المقدّم عبر إذاعة "نجوم إف إم" والتي أكدت فيها أن أغنية "مشاعر" التي غنّتها
شيرين عبد الوهاب
كتتر لمسلسل "حكاية حياة" كانت في الأصل لها، أثيرت حالة من الجدل في أوساط جمهور الفنانة
شيرين
.
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وردّ جمهور شيرين بنشر تصريحات سابقة لمخرج العمل
محمد سامي
، والتي أكد فيها أنه اختار شيرين تحديداً لغناء التتر، قائلاً: "كنت على خلاف مع شيرين وقتها ولا أتكلم معها، لكنني لم أرَ صوتاً آخر يناسب التتر غيرها، لذا أصرت الشركة المنتجة عليها".
كما تداول جمهور شيرين تصريحات لأنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل
محمد رحيم
كشفت فيها عن كواليس الأغنية التي قدّمها الراحل وحققت نجاحاً باهراً على مدار أكثر من 12 عاماً، مؤكدةً أن أغنية "مشاعر" في البداية كانت معروضة على شيرين لتضمّها الى ألبومها، لكنها رفضت الفكرة مرات عدة، قبل أن يقرر فريق مسلسل "حكاية حياة" استخدامها كتتر درامي بصوتها.(لها)
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