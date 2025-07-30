Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تصريحاتها الأخيرة.. جمهور شيرين عبد الوهاب يرد على بسمة بوسيل

Lebanon 24
30-07-2025 | 02:41
A-
A+
Doc-P-1398367-638894653578631047.jpg
Doc-P-1398367-638894653578631047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقب تصريحات الفنانة المغربية بسمة بوسيل خلال ظهورها في برنامج "أسرار النجوم" المقدّم عبر إذاعة "نجوم إف إم" والتي أكدت فيها أن أغنية "مشاعر" التي غنّتها شيرين عبد الوهاب كتتر لمسلسل "حكاية حياة" كانت في الأصل لها، أثيرت حالة من الجدل في أوساط جمهور الفنانة شيرين
Advertisement

وردّ جمهور شيرين بنشر تصريحات سابقة لمخرج العمل محمد سامي، والتي أكد فيها أنه اختار شيرين تحديداً لغناء التتر، قائلاً: "كنت على خلاف مع شيرين وقتها ولا أتكلم معها، لكنني لم أرَ صوتاً آخر يناسب التتر غيرها، لذا أصرت الشركة المنتجة عليها".

كما تداول جمهور شيرين تصريحات لأنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم كشفت فيها عن كواليس الأغنية التي قدّمها الراحل وحققت نجاحاً باهراً على مدار أكثر من 12 عاماً، مؤكدةً أن أغنية "مشاعر" في البداية كانت معروضة على شيرين لتضمّها الى ألبومها، لكنها رفضت الفكرة مرات عدة، قبل أن يقرر فريق مسلسل "حكاية حياة" استخدامها كتتر درامي بصوتها.(لها)
مواضيع ذات صلة
شيرين عبد الوهاب تستعيد حساباتها.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
30/07/2025 13:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستستقر شيرين عبد الوهاب في لبنان؟
lebanon 24
30/07/2025 13:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
من هي صاحبة لقب "صوت مصر"؟ أنغام أو شيرين عبد الوهاب؟
lebanon 24
30/07/2025 13:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
استدعاء شيرين عبد الوهاب الى النيابة.. ما القصة؟
lebanon 24
30/07/2025 13:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:47 | 2025-07-30
04:29 | 2025-07-30
03:57 | 2025-07-30
03:44 | 2025-07-30
03:09 | 2025-07-30
02:31 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24