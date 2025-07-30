بعد تصريحاتها الأخيرة.. جمهور شيرين عبد الوهاب يرد على بسمة بوسيل

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عقب تصريحات الفنانة المغربية خلال ظهورها في برنامج " " المقدّم عبر إذاعة "نجوم إف إم" والتي أكدت فيها أن أغنية "مشاعر" التي غنّتها كتتر لمسلسل "حكاية حياة" كانت في الأصل لها، أثيرت حالة من الجدل في أوساط جمهور الفنانة .وردّ جمهور شيرين بنشر تصريحات سابقة لمخرج العمل ، والتي أكد فيها أنه اختار شيرين تحديداً لغناء التتر، قائلاً: "كنت على خلاف مع شيرين وقتها ولا أتكلم معها، لكنني لم أرَ صوتاً آخر يناسب التتر غيرها، لذا أصرت الشركة المنتجة عليها".كما تداول جمهور شيرين تصريحات لأنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل كشفت فيها عن كواليس الأغنية التي قدّمها الراحل وحققت نجاحاً باهراً على مدار أكثر من 12 عاماً، مؤكدةً أن أغنية "مشاعر" في البداية كانت معروضة على شيرين لتضمّها الى ألبومها، لكنها رفضت الفكرة مرات عدة، قبل أن يقرر فريق مسلسل "حكاية حياة" استخدامها كتتر درامي بصوتها.(لها)