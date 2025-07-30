دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران مولودهما الأول.. وهذا جنسه

يبدو ان خبر حمل الممثلة من زوجها الفنان السوري صحيحا.



فقد أشارت منصة "بلينكس" إلى ان و كشفا عن جنس مولودهما الأول الذي تبين أنه صبي وقرّرا أن يحمل اسم "إلياس".



وتابعت "بلينكس" ان الاحتفال أقيم في أجواء عائلية خاصة بعيدا من ن عدسات الإعلام تماما كما جرى في حفل زفافهما الذي تم بسرية تامة.

وطلب من الحضور عدم استخدام هواتفهم النقالة أو توثيق اللحظة حفاظاً على الخصوصية.



ودخل ناصيف ودانييلا في الأول من 2024.



