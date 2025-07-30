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فنون ومشاهير

دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران مولودهما الأول.. وهذا جنسه

Lebanon 24
30-07-2025 | 03:09
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يبدو ان خبر حمل الممثلة دانييلا رحمة من زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون صحيحا.

فقد أشارت منصة "بلينكس" إلى ان ناصيف و دانييلا كشفا عن جنس مولودهما الأول الذي تبين أنه صبي وقرّرا أن يحمل اسم "إلياس". 

وتابعت "بلينكس" ان الاحتفال أقيم في أجواء عائلية خاصة بعيدا من ن عدسات الإعلام تماما كما جرى في حفل زفافهما الذي تم بسرية تامة.
 
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وطلب الثنائي من الحضور عدم استخدام هواتفهم النقالة أو توثيق اللحظة حفاظاً على الخصوصية.

ودخل ناصيف ودانييلا القفص الذهبي في الأول من تموز 2024. 


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