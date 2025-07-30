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فنون ومشاهير
دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران مولودهما الأول.. وهذا جنسه
Lebanon 24
30-07-2025
|
03:09
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يبدو ان خبر حمل الممثلة
دانييلا رحمة
من زوجها الفنان السوري
ناصيف زيتون
صحيحا.
فقد أشارت منصة "بلينكس" إلى ان
ناصيف
و
دانييلا
كشفا عن جنس مولودهما الأول الذي تبين أنه صبي وقرّرا أن يحمل اسم "إلياس".
وتابعت "بلينكس" ان الاحتفال أقيم في أجواء عائلية خاصة بعيدا من ن عدسات الإعلام تماما كما جرى في حفل زفافهما الذي تم بسرية تامة.
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A post shared by blinx (@blinxnow)
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وطلب
الثنائي
من الحضور عدم استخدام هواتفهم النقالة أو توثيق اللحظة حفاظاً على الخصوصية.
ودخل ناصيف ودانييلا
القفص الذهبي
في الأول من
تموز
2024.
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