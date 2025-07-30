بمواكبة.. فنان سوري قدم واجب العزاء بوفاة زياد الرحباني (فيديو)

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وانتشر فيديو للحظة وصول الديك إلى باحة الرقاد في المحيدثة ـ حيث ظهر وهو يقود سيارته رباعية الدفع وبرفقته مواكبة. قدم الفنان السوري التعازي أمس الثلاثاء بالراحل الفنان .وانتشر فيديو للحظة وصول الديك إلى باحة الرقاد في المحيدثة ـ حيث ظهر وهو يقود سيارته رباعية الدفع وبرفقته مواكبة.

وتلقت وعائلة أمس الثلاثاء التعازي بوفاة الفنان زياد الرحباني حيث حضر عدد كبير من السياسيين والشخصيات والفنانين لتقديم واجب العزاء.