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فنون ومشاهير
بمواكبة.. فنان سوري قدم واجب العزاء بوفاة زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
30-07-2025
|
03:44
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قدم الفنان السوري
علي الديك
التعازي أمس الثلاثاء بالراحل الفنان
زياد الرحباني
.
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وانتشر فيديو للحظة وصول الديك إلى باحة
كنيسة سيدة
الرقاد في المحيدثة ـ
بكفيا
حيث ظهر وهو يقود سيارته رباعية الدفع وبرفقته مواكبة.
وتلقت
السيدة فيروز
وعائلة
الرحباني
أمس الثلاثاء التعازي بوفاة الفنان زياد الرحباني حيث حضر عدد كبير من السياسيين والشخصيات والفنانين لتقديم واجب العزاء.
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