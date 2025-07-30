Advertisement

فنون ومشاهير

بمواكبة.. فنان سوري قدم واجب العزاء بوفاة زياد الرحباني (فيديو)

Lebanon 24
30-07-2025 | 03:44
A-
A+
Doc-P-1398399-638894698194514489.jpg
Doc-P-1398399-638894698194514489.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدم الفنان السوري علي الديك التعازي أمس الثلاثاء بالراحل الفنان زياد الرحباني.
Advertisement

وانتشر فيديو للحظة وصول الديك إلى باحة كنيسة سيدة الرقاد في المحيدثة ـ بكفيا حيث ظهر وهو يقود سيارته رباعية الدفع وبرفقته مواكبة.
 
 
 
وتلقت السيدة فيروز وعائلة الرحباني أمس الثلاثاء التعازي بوفاة الفنان زياد الرحباني حيث حضر عدد كبير من السياسيين والشخصيات والفنانين لتقديم واجب العزاء. 
 
مواضيع ذات صلة
أبو العردات قدم واجب العزاء بوفاة الرحباني وأشاد بمواقفه تجاه فلسطين
lebanon 24
30/07/2025 13:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل قدم على رأس وفد من الهيئة السياسية للتيار واجب العزاء بزياد الرحباني
lebanon 24
30/07/2025 13:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لتقديم واجب العزاء بالفنان الراحل زياد الرحباني في بكفيا
lebanon 24
30/07/2025 13:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... ​السيّدة رندى برّي قدّمت واجب العزاء بوفاة زياد الرحباني
lebanon 24
30/07/2025 13:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:47 | 2025-07-30
04:29 | 2025-07-30
03:57 | 2025-07-30
03:09 | 2025-07-30
02:41 | 2025-07-30
02:31 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24