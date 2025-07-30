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فنون ومشاهير

خبر حزين.. بعد دخوله أمس إلى العناية المركزة وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض (صورة)

Lebanon 24
30-07-2025 | 03:57
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في خبر حزين، توفي اليوم الأربعاء الفنان المصري لطفي لبيب، عن عمر يناهز 77 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة ودخوله العناية المركزة أكثر من مرة.
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وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد صرح عن عودة الفنان الكبير لطفي لبيب للعناية المركزة مرة أخرى بعد تدهور حالته الصحية، وأشار أن لطفي في حالة حرجة بعد تدهور حالته الصحية من جديد مطالبا الجميع بالدعاء له.

وكان قد طالب محمد الديب، مدير أعمال الفنان الكبير لطفي لبيب، محبي الفنان بالدعاء له بالشفاء العاجل، بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة، حيث قال الديب في تصريح خاص لـ نيوز رووم : "لطفي لبيب حالته مش كويسة ووضعه غير مستقر .. وبقول لكل جمهوره واللي بيحبوه ادعوا له بالشفاء”.

وقدم لبيب أعمالا محفورة في أذهان جمهوره، ورغم أنه دخل الفن في سن متأخرة، إلا أن موهبته فرضت نفسها واستطاع أن يحتل مكانا كبيرا في قلوب جمهوره، بداية من مشاركته في أعمال مسرحية في التسعينات من القرن الماضي، وبعدها دوره في مسلسل "أرابيسك" مع النجم الراحل صلاح السعدني، وبعدها بدأت تعرض عليه أدوار مهمة في الدراما والسينما.

وقدم لبيب للسينما أعمالا كثيرة منها: "محطة مصر، اللمبي، أمير البحار، صايع بحر، السفارة في العمارة، صايع بحر"، وكان آخرها فيلم "مرعي البريمو" مع الفنان محمد هنيدي.
 
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